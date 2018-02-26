Телефон вийде в травні 2018 року
Дивися повний текст Дев'яності знову в моді: Nokia "воскресила" телефон з "Матриці" (відео).
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Додано: Пон 26 лют, 2018 19:13
Дев'яності знову в моді: Nokia "воскресила" телефон з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Дев'яності знову в моді: Nokia "воскресила" телефон з "Матриці" (відео).
Додано: Пон 26 лют, 2018 19:13
Если убрать 17 дней без подзарядки, останется обыкновенная звонилка. Может, кому-то и понравится.
Додано: Пон 26 лют, 2018 22:07
Верно, телефон давно стал кухонным комбайном, а первоначальное свое предназначение почти утерял.
Black Jack - White Business
Додано: Пон 26 лют, 2018 22:30
Нафига звонилке с таким экранчиком 4G? Лучше бы камеру 13Мп поставили.
Додано: Вів 27 лют, 2018 10:09
Додано: Вів 27 лют, 2018 13:09
Понторезка. Я когда-то очень правильно сделал, что вместо модели 7ххх (в схожем дизайне с этой 8110) купил Нокию 6210. До сих пор работает. 18 лет уже.
Додано: Вів 27 лют, 2018 13:14
Я б купил баксов за 25-30, пусть с шильдиком HMD Global.
А 79 Евро за Китай-"Нокию" - перебор
Всё IMHO
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