RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Дев'яності знову в моді: Nokia
"воскресила" телефон з...

Дев'яності знову в моді: Nokia "воскресила" телефон з...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 19:13

Дев'яності знову в моді: Nokia "воскресила" телефон з...

Пропонуємо до обговорення:
Телефон вийде в травні 2018 року

Дивися повний текст Дев'яності знову в моді: Nokia "воскресила" телефон з "Матриці" (відео).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80410
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 19:13

Если убрать 17 дней без подзарядки, останется обыкновенная звонилка. Может, кому-то и понравится.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 488
З нами з: 14.04.15
Подякував: 6 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 21:59

Почему б не сделать в метале ?
yama
 
Повідомлень: 29
З нами з: 12.08.17
Подякував: 40 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 22:07

  phantom_systems написав:Если убрать 17 дней без подзарядки, останется обыкновенная звонилка. Может, кому-то и понравится.

Верно, телефон давно стал кухонным комбайном, а первоначальное свое предназначение почти утерял.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5867
З нами з: 03.11.08
Подякував: 324 раз.
Подякували: 698 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 22:30

Нафига звонилке с таким экранчиком 4G? Лучше бы камеру 13Мп поставили.
warlamp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 444
З нами з: 13.03.15
Подякував: 64 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 08:31

17 дней без подзарядки?- xenium удивился :)
PV
1
 
Повідомлень: 2045
З нами з: 05.12.08
Подякував: 212 раз.
Подякували: 377 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 10:09

  warlamp написав:Нафига звонилке с таким экранчиком 4G? Лучше бы камеру 13Мп поставили.

я частенько пользуюсь по работе интернером с телефона для компьютера/ноутбука
-Segey-
 
Повідомлень: 19
З нами з: 26.06.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 13:09

Понторезка. Я когда-то очень правильно сделал, что вместо модели 7ххх (в схожем дизайне с этой 8110) купил Нокию 6210. До сих пор работает. 18 лет уже.
Подолянин
 
Повідомлень: 295
З нами з: 25.05.14
Подякував: 12 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 13:14

Я б купил баксов за 25-30, пусть с шильдиком HMD Global.
А 79 Евро за Китай-"Нокию" - перебор
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5033
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3345 раз.
Подякували: 940 раз.
 
Профіль
2
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 111111111, Вкладчик1234 і 37 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
GE і "Укрзалізниця" уклали рамкову 15-річну угоду майже... 1, 2, 3
R2 » П'ят 23 лют, 2018 17:22
26 2074
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лют, 2018 23:38
ceba
Поява IKEA на українському ринку може "дорого коштувати"...
R2 » Пон 26 лют, 2018 15:08
1 49
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лют, 2018 15:08
sal
В "Укрпошті" розповіли, коли в селах з'являться...
R2 » Пон 26 лют, 2018 14:56
1 40
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лют, 2018 14:56
vitali_kalinin
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (53828)
27.02.2018 14:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.