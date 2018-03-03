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Дев'яності знову в моді: Nokia
"воскресила" телефон з...

Дев'яності знову в моді: Nokia "воскресила" телефон з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 16:16

Re: Дев'яності знову в моді: Nokia "воскресила" телефон з...

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Интересно, этот слайдер долго протянет? брюки превраща.а.а.а.ются в нокиа 220 )
Не вижу смысла переплачивать.
andrey4y14
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 16:21

17 дней без интернета удивили... мой китаец 4х две недели продержался но в нём есть ВСЁ
freon_3030
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 17:56

может и я дождусь того, чего не случилось 3-4 года назад: Nokia 1280 c буквочкой "i"- на 2 симки и с блютус.
хотя 2 симки уже и не понадобятся скоро, видимо.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 22:37

  yama написав:Почему б не сделать в метале ?


По ходу ностальгия слишком сильное чувство и вполне возможно, что люди снова вернутся в строительстве к обычным железным гвоздям, стальным метизам.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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