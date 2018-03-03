Дев'яності знову в моді: Nokia "воскресила" телефон з...

Додано: Вів 27 лют, 2018 17:56

может и я дождусь того, чего не случилось 3-4 года назад: Nokia 1280 c буквочкой "i"- на 2 симки и с блютус.

хотя 2 симки уже и не понадобятся скоро, видимо.

Боже, Царя Шеколадного храни!

Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!