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Як зацікавити міжнародних
інвесторів купувати українські...

Як зацікавити міжнародних інвесторів купувати українські...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 19:39

Як зацікавити міжнародних інвесторів купувати українські...

Пропонуємо до обговорення:
Прихід міноритарного інвестора і створення незалежної наглядової ради зменшує ризики, вважає експерт.

Дивися повний текст Як зацікавити міжнародних інвесторів купувати українські проблемні банки, - експерт (відео).
R2
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