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В аеропорту Бориспіль в українця
вилучили 20 кг срібла в...

В аеропорту Бориспіль в українця вилучили 20 кг срібла в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 19:42

В аеропорту Бориспіль в українця вилучили 20 кг срібла в...

Пропонуємо до обговорення:
Партія срібла в гранулах перебувала у ручній поклажі (рюкзаку) і була виявлена під час проведення вибіркового митного контролю багажу громадян

Дивися повний текст В аеропорту Бориспіль в українця вилучили 20 кг срібла в гранулах (фото).
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 19:42

Не капитан ли диверсант-поэт-философ спалился!?
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 23:31

20кг серебра разве дорого стоят ?
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