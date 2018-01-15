Партія срібла в гранулах перебувала у ручній поклажі (рюкзаку) і була виявлена під час проведення вибіркового митного контролю багажу громадян
Дивися повний текст В аеропорту Бориспіль в українця вилучили 20 кг срібла в гранулах (фото).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 26 лют, 2018 19:42
В аеропорту Бориспіль в українця вилучили 20 кг срібла в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В аеропорту Бориспіль в українця вилучили 20 кг срібла в гранулах (фото).
Додано: Пон 26 лют, 2018 19:42
Не капитан ли диверсант-поэт-философ спалился!?
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
реклама
|