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Україна показала на виставці озброєнь в Абу-Дабі нового...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 27 лют, 2018 11:59
Это вы, вьетнамцы, врете зря! В шлемофоне четко слышал я: "Коля, жми, а я накрою!" - "Ваня, бей, а я прикрою!" Русский ас Иван подбил меня. Где-то там вдали родной Техас, Дома ждут меня отец и мать. Мой "Фантом" взорвался быстро в небе голубом и чистом - Мне теперь вас больше не видать...
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sal
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Додано: Вів 27 лют, 2018 12:04
Мало понятна щенячья радость порохоботов сопровождающаяся разбрызгиванием экскрементов с первого комментария.
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Igorten
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Додано: Вів 27 лют, 2018 12:16
Igorten написав:
Мало понятна щенячья радость порохоботов сопровождающаяся разбрызгиванием экскрементов с первого комментария.
почему ж непонятна? Наверное на Ленинской кузне делать будут, т.е. зарплату им заплатят.
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junta_scaffold
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Додано: Вів 27 лют, 2018 12:18
junta_scaffold Сперва бы характеристики изделия увидеть и контракты заключить, а пока ни о чем ...
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Igorten
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Додано: Вів 27 лют, 2018 13:39
Igorten написав:
характеристики изделия увидеть и контракты заключить, а пока
На картинке все видно. на стене висит хорошо
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sal
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Додано: Вів 27 лют, 2018 14:10
junta_scaffold написав:
почему ж непонятна? Наверное на Ленинской кузне делать будут, т.е. зарплату им заплатят.
А Ленинская кузня кому принадлежит??? Правильно, тому, кто и не собирался (как положено по конституции) продавать свои активы!
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сова
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Додано: Вів 27 лют, 2018 14:32
Несколько "младореформаторов" отдохнули в Абу-Даби за счёт украинцев.
А перемога где?
Всё IMHO
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2
Додано: Вів 27 лют, 2018 14:51
sal написав: Igorten написав:
характеристики изделия увидеть и контракты заключить, а пока
На картинке все видно. на стене висит хорошо
Вот кстати да, ТТХ бы не мешало узнать. А на фото вообще не понятно - какие двигатели у этого девайса (их вообще не видно). Какая БЧ у него?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
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RomanTik
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