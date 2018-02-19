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Україна показала на виставці
озброєнь в Абу-Дабі нового...

Україна показала на виставці озброєнь в Абу-Дабі нового...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 11:59

Re: фантом

Это вы, вьетнамцы, врете зря! В шлемофоне четко слышал я: "Коля, жми, а я накрою!" - "Ваня, бей, а я прикрою!" Русский ас Иван подбил меня. Где-то там вдали родной Техас, Дома ждут меня отец и мать. Мой "Фантом" взорвался быстро в небе голубом и чистом - Мне теперь вас больше не видать...
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 12:04

Мало понятна щенячья радость порохоботов сопровождающаяся разбрызгиванием экскрементов с первого комментария.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 12:16

  Igorten написав:Мало понятна щенячья радость порохоботов сопровождающаяся разбрызгиванием экскрементов с первого комментария.

почему ж непонятна? Наверное на Ленинской кузне делать будут, т.е. зарплату им заплатят.
junta_scaffold
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 12:18

junta_scaffold Сперва бы характеристики изделия увидеть и контракты заключить, а пока ни о чем ...
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 13:39

Re: озброєнь

  Igorten написав:характеристики изделия увидеть и контракты заключить, а пока

На картинке все видно. на стене висит хорошо
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 14:10

  junta_scaffold написав: почему ж непонятна? Наверное на Ленинской кузне делать будут, т.е. зарплату им заплатят.

А Ленинская кузня кому принадлежит??? Правильно, тому, кто и не собирался (как положено по конституции) продавать свои активы!
сова
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 14:32

Несколько "младореформаторов" отдохнули в Абу-Даби за счёт украинцев.
А перемога где?
Всё IMHO
Вкладчик1234
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2
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 14:51

  sal написав:
  Igorten написав:характеристики изделия увидеть и контракты заключить, а пока

На картинке все видно. на стене висит хорошо

Вот кстати да, ТТХ бы не мешало узнать. А на фото вообще не понятно - какие двигатели у этого девайса (их вообще не видно). Какая БЧ у него?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
RomanTik
 
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  #<12
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