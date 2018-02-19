Україна показала на виставці озброєнь в Абу-Дабі нового...

Додано: Вів 27 лют, 2018 19:37

Очевидно и очень просто, как всё гениальное по украински. Катапульта, аэроплан, две Ф-1 под крыло, до 30-ти минут в радиусе 30 км взрыв! Всё же не бумеранг...

«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).