RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна показала на виставці
озброєнь в Абу-Дабі нового...

Україна показала на виставці озброєнь в Абу-Дабі нового...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 12:18

junta_scaffold Сперва бы характеристики изделия увидеть и контракты заключить, а пока ни о чем ...
Igorten
 
Повідомлень: 2925
З нами з: 01.11.11
Подякував: 26 раз.
Подякували: 838 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 14:32

Несколько "младореформаторов" отдохнули в Абу-Даби за счёт украинцев.
А перемога где?
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5042
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3346 раз.
Подякували: 948 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 14:51

Вот кстати да, ТТХ бы не мешало узнать. А на фото вообще не понятно - какие двигатели у этого девайса (их вообще не видно). Какая БЧ у него?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
RomanTik
 
Повідомлень: 1660
З нами з: 06.01.16
Подякував: 2639 раз.
Подякували: 295 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 17:53

Спасибо, волгари, вы оправдали мои ожидания. :mrgreen:

А кто характеристиками интересовался - вот оригинал http://defence-blog.com/news/ukraine-showcases-latest-unmanned-solutions-at-umex-2018.html. Надеюсь, английский осилите?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
Повідомлень: 1549
З нами з: 07.04.17
Подякував: 111 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 18:32

Re: Україна показала на виставці озброєнь в Абу-Дабі нового.

  Sommer написав:Спасибо, волгари, вы оправдали мои ожидания.


Пропал дом :)
Igorten
 
Повідомлень: 2925
З нами з: 01.11.11
Подякував: 26 раз.
Подякували: 838 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 19:30

  Дваждыдвашник написав:И еще интересненько. Думаю ватаны обзавидуются просто в хлам.
http://www.pervomaysk.in.ua/stat-3804245.html

Я даже не сомневаюсь, что руководство страны себе колядует, но чтобы вестись на такой низкопробный "компромат" - нужно быть весьма ограниченным человеком. Этот "журналист" даже не знает значения слова "педант", а про совершенно безмозглый вброс про то, что этот чиновник гей, что не подтверждается ничем, кроме семейной фотки с двумя кокосами - это вообще мрак!

И мы еще удивляемся почему так плохо живем? Судя по комментариям - народ абсолютно достоин Овоща. Такие вот персонажи как Дваждыдвашник - это просто плоть и кровь Азирова и Вити, любителя чужих шапок.
myshapiton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2252
З нами з: 30.11.15
Подякував: 1051 раз.
Подякували: 504 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 19:37

Очевидно и очень просто, как всё гениальное по украински. Катапульта, аэроплан, две Ф-1 под крыло, до 30-ти минут в радиусе 30 км взрыв! Всё же не бумеранг...
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2026
З нами з: 25.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 20:02

Re: Україна показала на виставці озброєнь в Абу-Дабі нового.

  mister-svet написав:Очевидно и очень просто, как всё гениальное по украински. Катапульта, аэроплан, две Ф-1 под крыло, до 30-ти минут в радиусе 30 км взрыв! Всё же не бумеранг...

У Іванушек-дурників все просто. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 5187
З нами з: 01.08.15
Подякував: 694 раз.
Подякували: 830 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 21:47

lapay, у вас есть более подробная инфа об этом самолете-снаряде? К примеру - что будет в случае глушения управляющего сигнала? Обычно БПЛА в таких случаях пытаются вернуться в точку запуска или садятся где придется. Но первый вариант не подходит по причине того что такое взрывоопасное счастье хозяевам не нужно, а второй - на кого Бог пошлет. Далее - его стоимость и для чего его можно использовать? Да и 40 мин не такой большой срок чтобы можно было караулить подходящую цель.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
RomanTik
 
Повідомлень: 1660
З нами з: 06.01.16
Подякував: 2639 раз.
Подякували: 295 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 22:02

Re: Україна показала на виставці озброєнь в Абу-Дабі нового.

  RomanTik написав:у вас есть более подробная инфа об этом самолете-снаряде? К примеру - что будет в случае глушения управляющего сигнала? Обычно БПЛА в таких случаях пытаются вернуться в точку запуска или садятся где придется. Но первый вариант не подходит по причине того что такое взрывоопасное счастье хозяевам не нужно, а второй - на кого Бог пошлет. Далее - его стоимость и для чего его можно использовать? Да и 40 мин не такой большой срок чтобы можно было караулить подходящую цель.

Бойові БПЛА не новина. Основні проблеми давно вирішені. Наша перевага тільки в ціні.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 5187
З нами з: 01.08.15
Подякував: 694 раз.
Подякували: 830 раз.
 
Профіль
  #<123>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Virgin Hyperloop One показала пасажирську капсулу в Дубаї
R2 » Вів 27 лют, 2018 22:50
0 36
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лют, 2018 22:50
vgordiyenko
Чому Україна перетворилася з експортера на розсадник... 1 ... 4, 5, 6
R2 » Пон 19 лют, 2018 16:19
56 3608
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лют, 2018 22:15
yama
Україна через морози збільшила відбір газу зі сховищ
R2 » Пон 26 лют, 2018 12:49
1 24
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лют, 2018 12:49
serg_vronsky
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.