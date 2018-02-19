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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 27 лют, 2018 12:18
junta_scaffold Сперва бы характеристики изделия увидеть и контракты заключить, а пока ни о чем ...
Додано: Вів 27 лют, 2018 14:32
Несколько "младореформаторов" отдохнули в Абу-Даби за счёт украинцев.
А перемога где?
Всё IMHO
Додано: Вів 27 лют, 2018 14:51
Вот кстати да, ТТХ бы не мешало узнать. А на фото вообще не понятно - какие двигатели у этого девайса (их вообще не видно). Какая БЧ у него?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
Додано: Вів 27 лют, 2018 17:53
Спасибо, волгари, вы оправдали мои ожидания.
А кто характеристиками интересовался - вот оригинал
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Вів 27 лют, 2018 18:32
Re: Україна показала на виставці озброєнь в Абу-Дабі нового.
Додано: Вів 27 лют, 2018 19:30
Я даже не сомневаюсь, что руководство страны себе колядует, но чтобы вестись на такой низкопробный "компромат" - нужно быть весьма ограниченным человеком. Этот "журналист" даже не знает значения слова "педант", а про совершенно безмозглый вброс про то, что этот чиновник гей, что не подтверждается ничем, кроме семейной фотки с двумя кокосами - это вообще мрак!
И мы еще удивляемся почему так плохо живем? Судя по комментариям - народ абсолютно достоин Овоща. Такие вот персонажи как Дваждыдвашник - это просто плоть и кровь Азирова и Вити, любителя чужих шапок.
Додано: Вів 27 лют, 2018 19:37
Очевидно и очень просто, как всё гениальное по украински. Катапульта, аэроплан, две Ф-1 под крыло, до 30-ти минут в радиусе 30 км взрыв! Всё же не бумеранг...
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
Додано: Вів 27 лют, 2018 20:02
Re: Україна показала на виставці озброєнь в Абу-Дабі нового.
У Іванушек-дурників все просто.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Вів 27 лют, 2018 21:47
lapay, у вас есть более подробная инфа об этом самолете-снаряде? К примеру - что будет в случае глушения управляющего сигнала? Обычно БПЛА в таких случаях пытаются вернуться в точку запуска или садятся где придется. Но первый вариант не подходит по причине того что такое взрывоопасное счастье хозяевам не нужно, а второй - на кого Бог пошлет. Далее - его стоимость и для чего его можно использовать? Да и 40 мин не такой большой срок чтобы можно было караулить подходящую цель.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
Додано: Вів 27 лют, 2018 22:02
Re: Україна показала на виставці озброєнь в Абу-Дабі нового.
Бойові БПЛА не новина. Основні проблеми давно вирішені. Наша перевага тільки в ціні.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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