Про це йдеться в неаудованій фінансової звітності компанії, передає Concorde Capital.
Дивися повний текст Доходи ДТЕК Ахметова продовжують зростати - звіт.
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Додано: Вів 27 лют, 2018 06:56
Доходи ДТЕК Ахметова продовжують зростати - звіт
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Доходи ДТЕК Ахметова продовжують зростати - звіт.
Додано: Вів 27 лют, 2018 06:56
Очень радостная новость! А с 1 апреля он вырастет ещё на 90% за наш с вами счёт, "свободные" граждане Украины !
Додано: Вів 27 лют, 2018 11:30
Re: Доходи ДТЕК Ахметова продовжують зростати - звіт
Підкажіть, це реформа чи надбання майдану?
Прокремлевский тролль.
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