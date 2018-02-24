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Доходи ДТЕК Ахметова
продовжують зростати - звіт

Доходи ДТЕК Ахметова продовжують зростати - звіт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 06:56

Доходи ДТЕК Ахметова продовжують зростати - звіт

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в неаудованій фінансової звітності компанії, передає Concorde Capital.

Дивися повний текст Доходи ДТЕК Ахметова продовжують зростати - звіт.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 06:56

Очень радостная новость! А с 1 апреля он вырастет ещё на 90% за наш с вами счёт, "свободные" граждане Украины !
nacik67
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 11:30

Re: Доходи ДТЕК Ахметова продовжують зростати - звіт

Підкажіть, це реформа чи надбання майдану?
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
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