Про це повідомляє Shuvar.info.
Дивися повний текст За рік банани в Україні подорожчали на 60%.
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Додано: Вів 27 лют, 2018 08:27
За рік банани в Україні подорожчали на 60%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За рік банани в Україні подорожчали на 60%.
Додано: Вів 27 лют, 2018 08:27
60-65% мякоти и 35-40% кожуры. Вдобавок еще многие сильно газируют(темные точечки и полосы на кожуре). Так что кушайте растворители на здоровье.
Додано: Вів 27 лют, 2018 11:28
Покупают гораздо меньше, чем в прошлом году. Откуда такие цифры? Вранье.
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