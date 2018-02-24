Про це повідомляє Shuvar.info.
Дивися повний текст За рік банани в Україні подорожчали на 60%.
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Додано: Вів 27 лют, 2018 08:27
За рік банани в Україні подорожчали на 60%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За рік банани в Україні подорожчали на 60%.
Додано: Вів 27 лют, 2018 08:27
60-65% мякоти и 35-40% кожуры. Вдобавок еще многие сильно газируют(темные точечки и полосы на кожуре). Так что кушайте растворители на здоровье.
Додано: Вів 27 лют, 2018 11:28
Покупают гораздо меньше, чем в прошлом году. Откуда такие цифры? Вранье.
Додано: Вів 27 лют, 2018 22:36
Хорошо живемС, и не поспоришь. Будучи беднейшей страной в Европе платим за банан дороже чем немец.
Додано: Вів 27 лют, 2018 22:42
В "аграрной сверхдержаве" или "нео-банановой республике" даже бананы скоро станут деликатесом
Всё IMHO
Додано: Сер 28 лют, 2018 01:28
Таких страшилок я еще не слышал. Вообще-то точечки и полосы - это нормальное состояние для созревших бананов.
Если уж пугать - так радиоактивностью, рассказывая про страшный-ужасный изотоп калий-40.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Сер 28 лют, 2018 02:14
Хм, каким образом снижение производства на 20% может привести к росту украинских цен на 60%? На самом деле производство центральноамериканских бананов в 2017 даже выросло на 9% по сравнению с предыдущим годом.
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