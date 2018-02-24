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За рік банани в Україні
подорожчали на 60%

За рік банани в Україні подорожчали на 60%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 08:27

За рік банани в Україні подорожчали на 60%

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Shuvar.info.

Дивися повний текст За рік банани в Україні подорожчали на 60%.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 08:27

60-65% мякоти и 35-40% кожуры. Вдобавок еще многие сильно газируют(темные точечки и полосы на кожуре). Так что кушайте растворители на здоровье.
p_a_l
 
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Семь лет мак не родил и голода не было.
serg_vronsky
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Покупают гораздо меньше, чем в прошлом году. Откуда такие цифры? Вранье.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 22:36

Хорошо живемС, и не поспоришь. Будучи беднейшей страной в Европе платим за банан дороже чем немец.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 22:42

В "аграрной сверхдержаве" или "нео-банановой республике" даже бананы скоро станут деликатесом
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 01:28

  p_a_l написав:60-65% мякоти и 35-40% кожуры. Вдобавок еще многие сильно газируют(темные точечки и полосы на кожуре). Так что кушайте растворители на здоровье.


Таких страшилок я еще не слышал. Вообще-то точечки и полосы - это нормальное состояние для созревших бананов.

Если уж пугать - так радиоактивностью, рассказывая про страшный-ужасный изотоп калий-40. :mrgreen:
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 02:14

Хм, каким образом снижение производства на 20% может привести к росту украинских цен на 60%? На самом деле производство центральноамериканских бананов в 2017 даже выросло на 9% по сравнению с предыдущим годом.
phantom_systems
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