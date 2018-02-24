Найбільшими боржниками стабільно є споживачі двох міст — Хмельницького та Кам’янця-Подільського.
Дивися повний текст На Хмельниччині за газ не сплачують майже 60% споживачів.
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Додано: Вів 27 лют, 2018 08:48
На Хмельниччині за газ не сплачують майже 60% споживачів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На Хмельниччині за газ не сплачують майже 60% споживачів.
Додано: Вів 27 лют, 2018 11:41
Re: На Хмельниччині за газ не сплачують майже 60% споживачів
Молодцы! Лучший метод борьбы с тарифами. Одобряю.
Прокремлевский тролль.
Додано: Вів 27 лют, 2018 11:43
Нужно ещё повысить
Доходи ДТЕК Ахметова продовжують зростати - звіт
https://news.finance.ua/ua/news/-/421464/dohody-dtek-ahmetova-prodovzhuyut-zrostaty-zvit
Всё IMHO
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