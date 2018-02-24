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На Хмельниччині за газ не
сплачують майже 60% споживачів

На Хмельниччині за газ не сплачують майже 60% споживачів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 08:48

На Хмельниччині за газ не сплачують майже 60% споживачів

Пропонуємо до обговорення:
Найбільшими боржниками стабільно є споживачі двох міст — Хмельницького та Кам’янця-Подільського.

Дивися повний текст На Хмельниччині за газ не сплачують майже 60% споживачів.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 11:41

Re: На Хмельниччині за газ не сплачують майже 60% споживачів

Молодцы! Лучший метод борьбы с тарифами. Одобряю.
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 11:43

Нужно ещё повысить

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Всё IMHO
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