Одночасно з цим збільшилася ціна проїзду від метро Харківська в аеропорт Бориспіль з 50 до 60 грн.
Дивися повний текст Вартість проїзду між Києвом і аеропортом Бориспіль злетіла до 100 грн.
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Додано: Вів 27 лют, 2018 09:39
Вартість проїзду між Києвом і аеропортом Бориспіль...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вартість проїзду між Києвом і аеропортом Бориспіль злетіла до 100 грн.
Додано: Вів 27 лют, 2018 09:39
Этот маршрут реальное "золотое дно". Интересно через конкурс получен?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Вів 27 лют, 2018 10:00
За 80-100 грн можно доехать из Чернигова в Киев и многие считают эту цену завышенной.
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