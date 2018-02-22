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Вартість проїзду між Києвом
і аеропортом Бориспіль...

Вартість проїзду між Києвом і аеропортом Бориспіль...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 09:39

Вартість проїзду між Києвом і аеропортом Бориспіль...

Пропонуємо до обговорення:
Одночасно з цим збільшилася ціна проїзду від метро Харківська в аеропорт Бориспіль з 50 до 60 грн.

Дивися повний текст Вартість проїзду між Києвом і аеропортом Бориспіль злетіла до 100 грн.
R2
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Этот маршрут реальное "золотое дно". Интересно через конкурс получен?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 10:00

За 80-100 грн можно доехать из Чернигова в Киев и многие считают эту цену завышенной.
Vint
 
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Це ціна з Київського ж/д вокзалу до Житомира
sun9man
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Цена такси, если брать на двоих
antey1969
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