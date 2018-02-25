Генпрокурор заявив, що конфісковані у Януковича 1,5 мільярда доларів "до копійки" перераховані до бюджету країни.
Дивися повний текст Луценко розповів, на що пішли конфісковані у Януковича $1,5 млрд.
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Додано: Вів 27 лют, 2018 10:01
Луценко розповів, на що пішли конфісковані у Януковича...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Луценко розповів, на що пішли конфісковані у Януковича $1,5 млрд.
Додано: Вів 27 лют, 2018 10:01
Словами одного из современников . "Луценко не прокурор а политик" . И если он думает что сотни казарм ( ну пускай две сотни ) и 1800 акушерских пункта обойдутся в 1,5 млрд долларов. то кто то тут в этой ситуации лапух. так как на 2000 зданий по 7500000 тысяч долларов ну как то по не скромным меркам дофига , разве что там будут золотые унитазы. а в казармах будут раздавать золотые батоны хлеба.
Додано: Вів 27 лют, 2018 10:02
Хочется отдельно упрекнуть ген прокурора Луценко в недобросовестной его работе
Додано: Вів 27 лют, 2018 10:32
Противотанковые системы - это те, что на заводах "миротворца" Порошенко? Т.е. деньги одного вора перетекли в карман другого вора?
Додано: Вів 27 лют, 2018 10:34
Ну, они ж могут втирать, что 200 тепловозов могут стоить 1 млрд., хотя в Казахстане аналогичные локомотивы стоили 650 млн. за 300 штук. При этом рассказывать, что ГЭ приходят туда, где нет коррупции.
Додано: Вів 27 лют, 2018 10:57
Re: Луценко розповів, на що пішли конфісковані у Януковича..
"... на селе". Где там борцы с "в/на" Украине? Линчуйте.
И Луценко не знает, что у нас подавляющее большинство СМИ принадлежит или как минимум подконтрольно сегодняшней власти, чего это он на СМИ жалуется?
Додано: Вів 27 лют, 2018 12:12
10 января 2018 года сайт телеканала Al Jazeera разместил материал под названием "Секретное решение суда обличает государственные грабежи в Украине". Гриф "секретно" на решение суда поставил лично глава ГПУ Луценко.
Додано: Вів 27 лют, 2018 12:42
Дейстчвительно, если деньги пошли на благое дело, то зная, как они любят пиариться, зачем это засекречивать...
имхо
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