Міжнародний аеропорт планують звести до 2020 року.
Дивися повний текст Мінінфраструктури оголосило про план побудувати аеропорт у Білій Церкві.
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Додано: Вів 27 лют, 2018 10:06
Мінінфраструктури оголосило про план побудувати аеропорт...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінінфраструктури оголосило про план побудувати аеропорт у Білій Церкві.
Додано: Вів 27 лют, 2018 10:06
Что то вы блин всё не туда деньги пускаете. в стране кризис а вы увеличиваете пропускную способность аэропортов. Может лучше выделить эти деньги на постройку солнечной электростанции?
Додано: Вів 27 лют, 2018 10:10
Взагалі то в нашій ситуації в пріорітетах мав би бути залізничний, річковий-морський транспорт та автодороги.
Додано: Вів 27 лют, 2018 10:16
Не раскрыта тема для какой ЦА нужен аэропорт в БЦ???
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Додано: Вів 27 лют, 2018 11:21
идеи аэропорта в Белой Церкви уже более 27 лет, так что можно расслабиться... более перспективна идея создания аэропорта в Гостомеле для привлечения лоукостеров...
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