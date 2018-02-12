RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Мінінфраструктури оголосило про
план побудувати аеропорт...

Мінінфраструктури оголосило про план побудувати аеропорт...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 10:06

Мінінфраструктури оголосило про план побудувати аеропорт...

Пропонуємо до обговорення:
Міжнародний аеропорт планують звести до 2020 року.

Дивися повний текст Мінінфраструктури оголосило про план побудувати аеропорт у Білій Церкві.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80410
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 10:06

Что то вы блин всё не туда деньги пускаете. в стране кризис а вы увеличиваете пропускную способность аэропортов. Может лучше выделить эти деньги на постройку солнечной электростанции?
-Segey-
 
Повідомлень: 19
З нами з: 26.06.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 10:10

Взагалі то в нашій ситуації в пріорітетах мав би бути залізничний, річковий-морський транспорт та автодороги.
sun9man
Аватар користувача
 
Повідомлень: 210
З нами з: 28.11.17
Подякував: 23 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 10:16

Не раскрыта тема для какой ЦА нужен аэропорт в БЦ???
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9256
З нами з: 05.06.13
Подякував: 407 раз.
Подякували: 869 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 11:21

идеи аэропорта в Белой Церкви уже более 27 лет, так что можно расслабиться... более перспективна идея создания аэропорта в Гостомеле для привлечения лоукостеров...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3220
З нами з: 06.08.08
Подякував: 160 раз.
Подякували: 503 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 111111111, Дваждыдвашник і 19 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Американці допоможуть побудувати ядерне сховище в Чорнобилі 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Чет 15 лют, 2018 14:26
49 2483
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 лют, 2018 22:21
Sommer
Польща має намір побудувати газопровід на противагу...
R2 » Чет 15 лют, 2018 11:55
8 439
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 лют, 2018 07:43
SMOKE
У Токіо планують побудувати перший дерев'яний...
R2 » Пон 12 лют, 2018 09:35
2 116
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 лют, 2018 20:04
komisargizni
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (53829)
27.02.2018 15:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.