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Сильні факти переконують
водіїв, що оформляти поліси...

Сильні факти переконують водіїв, що оформляти поліси...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 10:12

Сильні факти переконують водіїв, що оформляти поліси...

Пропонуємо до обговорення:
1 з 5 водіїв в Україні не оформляє обов'язкову страховку ОСЦПВ.

Дивися повний текст Сильні факти переконують водіїв, що оформляти поліси ОСЦПВ — розумно.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 10:12

Мило... Так "незаметно" тиснули рекламу вместо информации.
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 11:46

По собственному опыту знаю, что любая страховая будет использовать любую формальную причину, чтобы не заплатить. При этом у всех в разной степени есть всякого рода заморочки, чтобы оттянуть выплату, всякие там экспертизы, справки, заключения. Как правило максимальные по закону сроки выплат и др. процедур будут соблюдаться по максимуму. Так что попадать в аварию даже не по своей вине очень гембельно и совершенно понятно желание людей не иметь дел с этой бюрократией и нечистоплотностью.
lite
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 12:45

Явное рекламирлвание осаго говорит о том,что из-за бюрократических проволочек и тотального жульничества,клиентов становится все меньше.
sena_2008atp
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