1 з 5 водіїв в Україні не оформляє обов'язкову страховку ОСЦПВ.
Дивися повний текст Сильні факти переконують водіїв, що оформляти поліси ОСЦПВ — розумно.
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Додано: Вів 27 лют, 2018 10:12
Сильні факти переконують водіїв, що оформляти поліси...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Сильні факти переконують водіїв, що оформляти поліси ОСЦПВ — розумно.
Додано: Вів 27 лют, 2018 11:46
По собственному опыту знаю, что любая страховая будет использовать любую формальную причину, чтобы не заплатить. При этом у всех в разной степени есть всякого рода заморочки, чтобы оттянуть выплату, всякие там экспертизы, справки, заключения. Как правило максимальные по закону сроки выплат и др. процедур будут соблюдаться по максимуму. Так что попадать в аварию даже не по своей вине очень гембельно и совершенно понятно желание людей не иметь дел с этой бюрократией и нечистоплотностью.
Додано: Вів 27 лют, 2018 12:45
Явное рекламирлвание осаго говорит о том,что из-за бюрократических проволочек и тотального жульничества,клиентов становится все меньше.
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