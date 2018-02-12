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Тайванський прем'єр заспокоїв жителів країни, які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 27 лют, 2018 11:51
Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Тайваню Лай Цінде закликав жителів острова зберігати спокій і не панікувати після того, як повідомлення про підвищення незабаром цін на туалетний папір викликали ажіотажний попит на неї в тайваньських супермаркетах.
Дивися повний текст Тайванський прем'єр заспокоїв жителів країни, які створили ажіотаж навколо туалетного паперу
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Додано: Вів 27 лют, 2018 11:51
Я так понимаю туалетная бумага занимает значительную часть бюджета жителей Тайваня.
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vetalok
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