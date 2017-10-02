Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики України з посиланням на слова міністра Андрія Реви.
Дивися повний текст Українським військовим обіцяють підвищити пенсії на 3 тисячі: названо терміни.
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Додано: Вів 27 лют, 2018 12:03
Українським військовим обіцяють підвищити пенсії на 3...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українським військовим обіцяють підвищити пенсії на 3 тисячі: названо терміни.
Додано: Вів 27 лют, 2018 12:03
М да если учесть что пенсии лет 10 военным пенсам не индексировали и скоро минимальная пенсия для гражданских станет выше военной пенсии то это не повышения а что то вроде компенсации инфляции и то частичной.. надо учесть что при этом повышении субсидии отменят так что все вернется ревам и Ко в виде коммуналки..
Додано: Вів 27 лют, 2018 12:49
Просто с колес, что называется, платят пенсии. Одной рукой судорожно ищут где б и кого обобрать, чтоб такого повысить... Жажда власти и пустые телодвижения
Додано: Вів 27 лют, 2018 13:00
За время боевых действий в Украине появилось 50 новых генералов
Всё IMHO
Додано: Вів 27 лют, 2018 13:03
А за что им платить? За то что растащили и распродали всю армию?
Или за то, что всякие Савченки миротворили во всяких буркина-фасо?
Всё IMHO
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