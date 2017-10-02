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Українським військовим обіцяють
підвищити пенсії на 3...

Українським військовим обіцяють підвищити пенсії на 3...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 12:03

Українським військовим обіцяють підвищити пенсії на 3...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики України з посиланням на слова міністра Андрія Реви.

Дивися повний текст Українським військовим обіцяють підвищити пенсії на 3 тисячі: названо терміни.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 12:03

М да если учесть что пенсии лет 10 военным пенсам не индексировали и скоро минимальная пенсия для гражданских станет выше военной пенсии то это не повышения а что то вроде компенсации инфляции и то частичной.. надо учесть что при этом повышении субсидии отменят так что все вернется ревам и Ко в виде коммуналки..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 12:49

Просто с колес, что называется, платят пенсии. Одной рукой судорожно ищут где б и кого обобрать, чтоб такого повысить... Жажда власти и пустые телодвижения
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 13:00

За время боевых действий в Украине появилось 50 новых генералов
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/02/24/7172713/
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 13:03

  Джон написав:М да если учесть что пенсии лет 10 военным пенсам не индексировали и скоро минимальная пенсия для гражданских станет выше военной пенсии то это не повышения а что то вроде компенсации инфляции и то частичной.. надо учесть что при этом повышении субсидии отменят так что все вернется ревам и Ко в виде коммуналки..

А за что им платить? За то что растащили и распродали всю армию?
Или за то, что всякие Савченки миротворили во всяких буркина-фасо?
Всё IMHO
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