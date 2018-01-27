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В МАУ запевнили, що не мають
відносин з ПриватБанком

В МАУ запевнили, що не мають відносин з ПриватБанком
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 12:09

В МАУ запевнили, що не мають відносин з ПриватБанком

Пропонуємо до обговорення:
Про це "Громадському" повідомив голова наглядової ради і співвласник авіакомпанії Арон Майберг.

Дивися повний текст В МАУ запевнили, що не мають відносин з ПриватБанком.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 12:09

Тавищо? Верим верим.
vitali_kalinin
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