Про це "Громадському" повідомив голова наглядової ради і співвласник авіакомпанії Арон Майберг.
Дивися повний текст В МАУ запевнили, що не мають відносин з ПриватБанком.
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Додано: Вів 27 лют, 2018 12:09
В МАУ запевнили, що не мають відносин з ПриватБанком
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Дивися повний текст В МАУ запевнили, що не мають відносин з ПриватБанком.
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