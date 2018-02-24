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Сім-карти українців прив'яжуть
до паспортних даних: Що...

Сім-карти українців прив'яжуть до паспортних даних: Що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 12:15

Сім-карти українців прив'яжуть до паспортних даних: Що...

Пропонуємо до обговорення:
Через дев'ять місяців в Україні набуде чинності новий порядок реєстрації користувачів телеком-послуг.

Дивися повний текст Сім-карти українців прив'яжуть до паспортних даних: Що зміниться.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 12:15

Ну канечно все для нашей же безопасности. Никто никуда ничего не передаст. Все так и будет.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 12:24

Регистрация только усилит мошеничество. Механика мошенничества с подписками на короткие номера на примере номера 2257, 2091, ... Вам приходит СМС и вы уже должны оператору. Платите на счёт оператора, а деньги уходят сторонней конторке, заключившей договор с оператором. Выбросить теперь симку нельзя. Оператор вымогает с вас за непонятные СМС, которых вы никогда не подписывали, деньги теперь по паспорту, ИНН и расчётному счёту в банке. МОШЕННИЧЕСТВО ОПЕРАТОРОВ ВОЗРАСТЁТ.
Aegroto dum anima est, spes esse dicitur...
KeepWarm
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 12:30

Завоняло диктаторскими законами. Конфиденциальность не гарантирована. Предлог смешной. "Добровольность" докрутят до обязаловки - дело техники. НКРСИ разогнать. Ввести единые тарифы - пусть конкурируют качеством, заодно антимонопольному комитету будет меньше работы - вдруг лучше станут работать.
PV
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 12:39

Давайте за Рашей повторим и следующий шаг - Wi-Fi тоже только по паспорту! Страна победившей демократии, блин...
caban2001
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 12:57

  caban2001 написав:Давайте за Рашей повторим и следующий шаг - Wi-Fi тоже только по паспорту! Страна победившей демократии, блин...

Так и повторят.
Керманычи не просто "не отличаются оригинальностью", они получают указания из Москвы, и следуют им
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 13:09

Ну да, я уже верю слива данных не будет)))
filya777ukraine
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 13:33

Надо во всем видеть позитив. Вот база появится на Петровке (сори ее вроде переименовали), тогда каждый сможет позвонить и Пете, и Юге... Веселее на жизнь надо смотреть.
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 13:53

Мордор в миниатюре. Точнее - в карикатуре.
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 14:01

Впервые обязательную регистрацию предоплаченных SIM-карт ввели Германия и Швейцария в 2003 году. За последние 10 лет эту норму приняли (или собираются принять) порядка 80 стран. Купить SIM-карту без паспорта невозможно в России, Норвегии, США, Австралии, Индии, Бразилии, Боливии, Перу, Эквадоре, почти во всей Африке и многих других странах.
Harry
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