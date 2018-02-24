Через дев'ять місяців в Україні набуде чинності новий порядок реєстрації користувачів телеком-послуг.
Дивися повний текст Сім-карти українців прив'яжуть до паспортних даних: Що зміниться.
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Додано: Вів 27 лют, 2018 12:15
Сім-карти українців прив'яжуть до паспортних даних: Що...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Сім-карти українців прив'яжуть до паспортних даних: Що зміниться.
Додано: Вів 27 лют, 2018 12:15
Ну канечно все для нашей же безопасности. Никто никуда ничего не передаст. Все так и будет.
Додано: Вів 27 лют, 2018 12:24
Регистрация только усилит мошеничество. Механика мошенничества с подписками на короткие номера на примере номера 2257, 2091, ... Вам приходит СМС и вы уже должны оператору. Платите на счёт оператора, а деньги уходят сторонней конторке, заключившей договор с оператором. Выбросить теперь симку нельзя. Оператор вымогает с вас за непонятные СМС, которых вы никогда не подписывали, деньги теперь по паспорту, ИНН и расчётному счёту в банке. МОШЕННИЧЕСТВО ОПЕРАТОРОВ ВОЗРАСТЁТ.
Aegroto dum anima est, spes esse dicitur...
Додано: Вів 27 лют, 2018 12:30
Завоняло диктаторскими законами. Конфиденциальность не гарантирована. Предлог смешной. "Добровольность" докрутят до обязаловки - дело техники. НКРСИ разогнать. Ввести единые тарифы - пусть конкурируют качеством, заодно антимонопольному комитету будет меньше работы - вдруг лучше станут работать.
Додано: Вів 27 лют, 2018 12:39
Давайте за Рашей повторим и следующий шаг - Wi-Fi тоже только по паспорту! Страна победившей демократии, блин...
Додано: Вів 27 лют, 2018 12:57
Так и повторят.
Керманычи не просто "не отличаются оригинальностью", они получают указания из Москвы, и следуют им
Всё IMHO
Додано: Вів 27 лют, 2018 13:33
Надо во всем видеть позитив. Вот база появится на Петровке (сори ее вроде переименовали), тогда каждый сможет позвонить и Пете, и Юге... Веселее на жизнь надо смотреть.
Додано: Вів 27 лют, 2018 14:01
Впервые обязательную регистрацию предоплаченных SIM-карт ввели Германия и Швейцария в 2003 году. За последние 10 лет эту норму приняли (или собираются принять) порядка 80 стран. Купить SIM-карту без паспорта невозможно в России, Норвегии, США, Австралии, Индии, Бразилии, Боливии, Перу, Эквадоре, почти во всей Африке и многих других странах.
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