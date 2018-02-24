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Сім-карти українців прив'яжуть до паспортних даних: Що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 27 лют, 2018 17:03
Harry написав: Molchyn написав:Harry
Просто с нашим народом так нельзя! Недавно была статья про то что у 17 человек 12,5 тыс. авто на евробляхах. Так такое будет и с симками. Какой контроль?
Вы недооцениваете наш народ, он обладает огромным потенциалом.
В особенности,что-нибудь слямзить,и настучать друг на друга.
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osya1964
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Додано: Вів 27 лют, 2018 17:09
Molchyn написав:
Harry Просто с нашим народом так нельзя! Недавно была статья про то что у 17 человек 12,5 тыс. авто на евробляхах. Так такое будет и с симками. Какой контроль?
Только это в Польше...
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laa1999
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Додано: Вів 27 лют, 2018 17:19
Harry написав:
80 стран. Купить SIM-карту без паспорта невозможно в России, Норвегии, США, Австралии, Индии, Бразилии, Боливии, Перу, Эквадоре, почти во всей Африке и многих других странах.
Как в России и всей Африке - мы согласны.
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sal
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Додано: Вів 27 лют, 2018 17:26
laa1999
Да схема будет национальная, но пример о том что б*** украинские, и симки пользователей украинские. Вот в этом параллель.
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Molchyn
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Додано: Вів 27 лют, 2018 17:34
Власть никак понять не может, что запретами дело не решить. Надо так ставить задачу чтобы экономически было выгодно не нарушать закон. Любую задачу можно решить технически и экономически. Например номер с паспортом дает право на заказ с него в гос. органах онлайн справок с пересылкой на этот номер. Не буду за них придумывать. Но в Прибалтике даже голосуют онлайн, все автоматизировано. А у нас мозги чиновников только запретить и отобрать.
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Molchyn
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Додано: Вів 27 лют, 2018 19:02
Як запевняють оператори, реєстрація добровільна. При цьому про купівлю нових стартових пакетів за паспортом не йдеться. Вони будуть продаватися як і раніше.
Це гут!
Якщо абонент не зареєструється, то не зможе користуватися тими послугами, які вимагають ідентифікації за номером мобільного.
А що це за ушлюхи такі цінні?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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chipmunk
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Додано: Вів 27 лют, 2018 19:16
chipmunk написав:
Як запевняють оператори, реєстрація добровільна. При цьому про купівлю нових стартових пакетів за паспортом не йдеться. Вони будуть продаватися як і раніше.
Це гут!
Якщо абонент не зареєструється, то не зможе користуватися тими послугами, які вимагають ідентифікації за номером мобільного.
А що це за ушлюхи такі цінні?
Ну регистрация в Приват24 например, СМС с других банков, ну и т.д.
Да много что без мобильного номера не сделаешь.
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
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rotator
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Додано: Вів 27 лют, 2018 19:17
rotator написав:
Ну регистрация в Приват24 например, СМС с других банков, ну и т.д.
Це в мене є без реєстрації
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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chipmunk
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Додано: Вів 27 лют, 2018 22:48
Harry написав: vitali_kalinin написав:
Грузите апельсины бочками! Мысленно с вами!
Неспособность понимать истинные причины событий подводит их к тому, что любые обстоятельства могут быть поняты через теорию заговоров и происки мировой закулисы.
Разъясните, пожалуйста, "истинные причины событий".
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ЛАД
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