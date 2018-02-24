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Сім-карти українців прив'яжуть
до паспортних даних: Що...

Сім-карти українців прив'яжуть до паспортних даних: Що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 16:11

  Molchyn написав:Harry Просто с нашим народом так нельзя! Недавно была статья про то что у 17 человек 12,5 тыс. авто на евробляхах. Так такое будет и с симками. Какой контроль? :D

Вы недооцениваете наш народ, он обладает огромным потенциалом.
Harry
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 17:03

  Harry написав:
  Molchyn написав:Harry Просто с нашим народом так нельзя! Недавно была статья про то что у 17 человек 12,5 тыс. авто на евробляхах. Так такое будет и с симками. Какой контроль? :D

Вы недооцениваете наш народ, он обладает огромным потенциалом.


В особенности,что-нибудь слямзить,и настучать друг на друга.
osya1964
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 17:09

  Molchyn написав:Harry Просто с нашим народом так нельзя! Недавно была статья про то что у 17 человек 12,5 тыс. авто на евробляхах. Так такое будет и с симками. Какой контроль?

Только это в Польше...
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 17:19

Re: сим-сим

  Harry написав:80 стран. Купить SIM-карту без паспорта невозможно в России, Норвегии, США, Австралии, Индии, Бразилии, Боливии, Перу, Эквадоре, почти во всей Африке и многих других странах.

Как в России и всей Африке - мы согласны.
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 17:26

laa1999 Да схема будет национальная, но пример о том что б*** украинские, и симки пользователей украинские. Вот в этом параллель. :D
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 17:34

Власть никак понять не может, что запретами дело не решить. Надо так ставить задачу чтобы экономически было выгодно не нарушать закон. Любую задачу можно решить технически и экономически. Например номер с паспортом дает право на заказ с него в гос. органах онлайн справок с пересылкой на этот номер. Не буду за них придумывать. Но в Прибалтике даже голосуют онлайн, все автоматизировано. А у нас мозги чиновников только запретить и отобрать. :(
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 19:02

Re: Сім-карти українців прив'яжуть до паспортних даних: Що..

Як запевняють оператори, реєстрація добровільна. При цьому про купівлю нових стартових пакетів за паспортом не йдеться. Вони будуть продаватися як і раніше.

Це гут!
Якщо абонент не зареєструється, то не зможе користуватися тими послугами, які вимагають ідентифікації за номером мобільного.

А що це за ушлюхи такі цінні?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 19:16

  chipmunk написав:
Як запевняють оператори, реєстрація добровільна. При цьому про купівлю нових стартових пакетів за паспортом не йдеться. Вони будуть продаватися як і раніше.

Це гут!
Якщо абонент не зареєструється, то не зможе користуватися тими послугами, які вимагають ідентифікації за номером мобільного.

А що це за ушлюхи такі цінні?

Ну регистрация в Приват24 например, СМС с других банков, ну и т.д.
Да много что без мобильного номера не сделаешь.
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
rotator
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 19:17

Re: Сім-карти українців прив'яжуть до паспортних даних: Що..

  rotator написав:Ну регистрация в Приват24 например, СМС с других банков, ну и т.д.

Це в мене є без реєстрації
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 22:48

  Harry написав:
  vitali_kalinin написав:Грузите апельсины бочками! Мысленно с вами!

Неспособность понимать истинные причины событий подводит их к тому, что любые обстоятельства могут быть поняты через теорию заговоров и происки мировой закулисы. :!:

Разъясните, пожалуйста, "истинные причины событий".
ЛАД
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