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Сім-карти українців прив'яжуть
до паспортних даних: Що...

Сім-карти українців прив'яжуть до паспортних даних: Що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 22:58

Опять загоняют в тень. В Москве возле каждой станции метро за 100-200 рублей без паспорта и оформления можно купить симку любого оператора. На Avito сотни объяв о продаже,в интернете - круглосуточно и с доставкой. Оформлены на фирмы-однодневки (пакетами), бомжей, алкашей и покойников. Если предлагают бесплатно- лучше не брать, положишь денюшку, а она тю-тю.
warlamp
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