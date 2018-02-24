Депутат пропонує дати податковим органам "точку відліку", яка дозволить стежити за майном декларантів.
Дивися повний текст У Раді розкрили варіант податкової амністії в Україні.
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Додано: Вів 27 лют, 2018 12:27
У Раді розкрили варіант податкової амністії в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Раді розкрили варіант податкової амністії в Україні.
Додано: Вів 27 лют, 2018 12:27
Вот ур... красавец! Мы написали у декларации что захотели и сколько захотели, и плюс к тому же ничего не платили, а вы заплатите налоги. Не не с... Нет слов.
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