RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Раді розкрили варіант
податкової амністії в Україні

У Раді розкрили варіант податкової амністії в Україні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 12:27

У Раді розкрили варіант податкової амністії в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Депутат пропонує дати податковим органам "точку відліку", яка дозволить стежити за майном декларантів.

Дивися повний текст У Раді розкрили варіант податкової амністії в Україні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80410
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 12:27

Вот ур... красавец! Мы написали у декларации что захотели и сколько захотели, и плюс к тому же ничего не платили, а вы заплатите налоги. Не не с... Нет слов.
coulthard
 
Повідомлень: 276
З нами з: 02.08.13
Подякував: 6 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 111111111, Дваждыдвашник і 25 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні з'явиться ще одне міністерство 1, 2
R2 » Вів 27 лют, 2018 12:42
10 242
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лют, 2018 14:40
Дваждыдвашник
За рік банани в Україні подорожчали на 60%
R2 » Вів 27 лют, 2018 08:27
3 104
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лют, 2018 11:28
Alexis
Безвіз в Україні: Клімкін пояснив причину втечі з... 1, 2, 3, 4
R2 » Суб 24 лют, 2018 11:02
37 3756
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лют, 2018 20:17
Karp
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (53829)
27.02.2018 15:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.