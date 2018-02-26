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Пенсії суддів після реформи
Гройсмана зросли на 2,6 тис. грн

Пенсії суддів після реформи Гройсмана зросли на 2,6 тис. грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 12:49

Пенсії суддів після реформи Гройсмана зросли на 2,6 тис. грн

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчить звіт Пенсійного фонду за минулий рік.

Дивися повний текст Пенсії суддів після реформи Гройсмана зросли на 2,6 тис. грн.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 12:49

Кто бы сомневался.Они же работают по "горячей сетке".Профессия рискованная,нервная.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 13:05

Судейским деткам будет на 1 раз машину заправить, или в клюбе погулять
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 14:10

Країна для своих.Странно, что при таком количестве оружия на руках все ещё так много своих
Moimir
 
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