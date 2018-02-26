Про це свідчить звіт Пенсійного фонду за минулий рік.
Дивися повний текст Пенсії суддів після реформи Гройсмана зросли на 2,6 тис. грн.
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Додано: Вів 27 лют, 2018 12:49
Пенсії суддів після реформи Гройсмана зросли на 2,6 тис. грн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пенсії суддів після реформи Гройсмана зросли на 2,6 тис. грн.
Додано: Вів 27 лют, 2018 12:49
Кто бы сомневался.Они же работают по "горячей сетке".Профессия рискованная,нервная.
Додано: Вів 27 лют, 2018 13:05
Судейским деткам будет на 1 раз машину заправить, или в клюбе погулять
Всё IMHO
Додано: Вів 27 лют, 2018 14:10
Країна для своих.Странно, что при таком количестве оружия на руках все ещё так много своих
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