Над новими правилами зараз працюють у Кабінеті міністрів.
Дивися повний текст Субсидії будуть нараховувати по-новому.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 27 лют, 2018 13:09
Субсидії будуть нараховувати по-новому
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Субсидії будуть нараховувати по-новому.
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