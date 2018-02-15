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Субсидії будуть
нараховувати по-новому

Субсидії будуть нараховувати по-новому
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 13:09

Субсидії будуть нараховувати по-новому

Пропонуємо до обговорення:
Над новими правилами зараз працюють у Кабінеті міністрів.

Дивися повний текст Субсидії будуть нараховувати по-новому.
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