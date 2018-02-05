RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У коаліційній угоді майбутнього
уряду Німеччини немає...

У коаліційній угоді майбутнього уряду Німеччини немає...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 13:50

У коаліційній угоді майбутнього уряду Німеччини немає...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчить текст коаліційної угоди, опублікований у німецьких ЗМІ.

Дивися повний текст У коаліційній угоді майбутнього уряду Німеччини немає згадки про "Північний потік-2".
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80410
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 13:50

А ничё, что проект частный?.. При чем тут будущее правительство?
Кесарю - кесарево, слесарю - слесарево. (с)
serg_vronsky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 185
З нами з: 26.06.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 14:58

А ниче, что частный проект такого масштаба задевает всех и каждого во всем ЕС и у нас? Ниче, что там кроме социально-экономических еще множество других вопросов от экологии до выделения земли? Или "частный" для вас значит можно все?!
lin1000
 
Повідомлень: 35
З нами з: 18.01.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 111111111 і 34 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Які авто вподобали автолюбителі Німеччини
R2 » Нед 18 лют, 2018 01:44
6 323
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 лют, 2018 08:42
spread
Для переходу на 100% чисту енергію немає жодних перешкод...
R2 » Нед 11 лют, 2018 11:09
1 80
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 лют, 2018 11:09
ionroh2018
Міжбанк: гривня істотно зміцнилася на тлі майбутнього...
R2 » Пон 05 лют, 2018 17:39
3 147
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 лют, 2018 18:20
Деньги
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (53828)
27.02.2018 14:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.