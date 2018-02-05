Про це свідчить текст коаліційної угоди, опублікований у німецьких ЗМІ.
Дивися повний текст У коаліційній угоді майбутнього уряду Німеччини немає згадки про "Північний потік-2".
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Додано: Вів 27 лют, 2018 13:50
У коаліційній угоді майбутнього уряду Німеччини немає...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У коаліційній угоді майбутнього уряду Німеччини немає згадки про "Північний потік-2".
Додано: Вів 27 лют, 2018 13:50
А ничё, что проект частный?.. При чем тут будущее правительство?
Кесарю - кесарево, слесарю - слесарево. (с)
Додано: Вів 27 лют, 2018 14:58
А ниче, что частный проект такого масштаба задевает всех и каждого во всем ЕС и у нас? Ниче, что там кроме социально-экономических еще множество других вопросов от экологии до выделения земли? Или "частный" для вас значит можно все?!
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