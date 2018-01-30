Посли країн "Великої сімки" закликали український парламент невідкладно обрати нового голову НБУ.
Дивися повний текст Посли G7 закликали Раду невідкладно обрати голову НБУ.
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Додано: Вів 27 лют, 2018 15:09
Посли G7 закликали Раду невідкладно обрати голову НБУ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Посли G7 закликали Раду невідкладно обрати голову НБУ.
Додано: Вів 27 лют, 2018 15:09
Зачем вообще вот это все рада правительство гетьман? Пусть бы уже послы все и решали.
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