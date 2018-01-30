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Посли G7 закликали Раду
невідкладно обрати голову НБУ

Посли G7 закликали Раду невідкладно обрати голову НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 15:09

Посли G7 закликали Раду невідкладно обрати голову НБУ

Пропонуємо до обговорення:
Посли країн "Великої сімки" закликали український парламент невідкладно обрати нового голову НБУ.

Дивися повний текст Посли G7 закликали Раду невідкладно обрати голову НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 15:09

Зачем вообще вот это все рада правительство гетьман? Пусть бы уже послы все и решали.
vitali_kalinin
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