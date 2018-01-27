RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Максимальні ставки за
депозитами: лідери не змінюються

Максимальні ставки за депозитами: лідери не змінюються
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 15:14

Максимальні ставки за депозитами: лідери не змінюються

Пропонуємо до обговорення:
У лютому більшість банків продовжило знижувати максимальні ставки за депозитами.

Дивися повний текст Максимальні ставки за депозитами: лідери не змінюються.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80416
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 15:14

Я конечно, могу и сам посмотреть в разделе Депозиты, но вы бы не могли все-таки вставить табличку по доллару
andrey_spec
 
Повідомлень: 151
З нами з: 23.06.08
Подякував: 1 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lapay і 26 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мінфін після зростання облікової ставки на 1,5 п.п....
R2 » Сер 31 січ, 2018 11:04
2 146
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 січ, 2018 12:35
bodia1406
Банкіри прокоментували підвищення облікової ставки 1, 2
R2 » Суб 27 січ, 2018 15:01
18 1059
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 10:13
otg
Ставки за депозитами. Падають ще швидше
R2 » Сер 17 січ, 2018 08:59
1 277
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 січ, 2018 08:59
Sovenok
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (4753)
27.02.2018 20:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.