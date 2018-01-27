У лютому більшість банків продовжило знижувати максимальні ставки за депозитами.
Дивися повний текст Максимальні ставки за депозитами: лідери не змінюються.
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Додано: Вів 27 лют, 2018 15:14
Максимальні ставки за депозитами: лідери не змінюються
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Максимальні ставки за депозитами: лідери не змінюються.
Додано: Вів 27 лют, 2018 15:14
Я конечно, могу и сам посмотреть в разделе Депозиты, но вы бы не могли все-таки вставить табличку по доллару
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