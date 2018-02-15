За відповідний законопроект проголосувало 247 народних депутатів.
Дивися повний текст Рада підтримала в першому читанні законопроект про звільнення військових за відсутність на службі без поважних причин.
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Додано: Вів 27 лют, 2018 16:14
Рада підтримала в першому читанні законопроект про...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада підтримала в першому читанні законопроект про звільнення військових за відсутність на службі без поважних причин.
Додано: Вів 27 лют, 2018 17:25
Re: зРада
Додано: Вів 27 лют, 2018 19:56
Это называется Сзч.И за это вообще то криминал.А сейчас предлагают просто уволить, т.е пошел на контракт на 3года, нерасчитал сил,надоело,просто снялся с бригады на пару месяцев и все, ты уволен))) прикольно, так вся армия разбежится или я чего-то непонятно?
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