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Рада підтримала в першому
читанні законопроект про...

Рада підтримала в першому читанні законопроект про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 16:14

Рада підтримала в першому читанні законопроект про...

Пропонуємо до обговорення:
За відповідний законопроект проголосувало 247 народних депутатів.

Дивися повний текст Рада підтримала в першому читанні законопроект про звільнення військових за відсутність на службі без поважних причин.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 16:14

А как на счет верховной рады???
сова
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 17:25

Re: зРада

  сова написав:на счет верховной рады

Вятрович предложил переиначить в Национальное сборище
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 19:56

Это называется Сзч.И за это вообще то криминал.А сейчас предлагают просто уволить, т.е пошел на контракт на 3года, нерасчитал сил,надоело,просто снялся с бригады на пару месяцев и все, ты уволен))) прикольно, так вся армия разбежится или я чего-то непонятно?
сірий
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