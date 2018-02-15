Рада удосконалила норми закону про ввезення автомобілів та їх реєстрацію
Дивися повний текст Рада змінила порядок подання екологічного сертифіката при ввезенні авто в Україну.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 27 лют, 2018 16:39
Рада змінила порядок подання екологічного сертифіката...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада змінила порядок подання екологічного сертифіката при ввезенні авто в Україну.
Додано: Вів 27 лют, 2018 16:39
Проталкивают, эту бандитскую схему- сначало завезут авто и никто его не растамаживает.
реклама
|