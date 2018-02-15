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Рада змінила порядок подання
екологічного сертифіката...

Рада змінила порядок подання екологічного сертифіката...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 16:39

Рада змінила порядок подання екологічного сертифіката...

Пропонуємо до обговорення:
Рада удосконалила норми закону про ввезення автомобілів та їх реєстрацію

Дивися повний текст Рада змінила порядок подання екологічного сертифіката при ввезенні авто в Україну.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 16:39

Проталкивают, эту бандитскую схему- сначало завезут авто и никто его не растамаживает.
laa1999
 
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