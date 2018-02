Гройсман розповів, як повернути заробітчан

Додано: Вів 27 лют, 2018 18:42

Reddick написав: Я уже весь бизнес продал, дом и сейчас пытаюсь еще и квартиру продать. Получил место преподавателя в начальных классах в Австрии. Зп на пересчёт в баксы нетто- 2412$, жена получила аккредитацию няни по TYU и нетто зп 2092$. Зачем корячиться с собственным бизнесом в Украине, переживать по каждой мелочи и думать: ну когда уже отожмут или оштрафуют или прикроют, когда можно спокойно в Европе работать и жить?



Делите заработок сразу примерно на 5-10. Съем квартиры, не клоповника с крысами и табором их сирийцев и наркоманами обойдется вам в 1500 евро. Медицинская страховка в 200-300 евро не человека (без страховки готовитесь платить пару тысяч евро за посещение больницы и десятков тысяч евро за несложные операции), все услуги тоже выше раз в десять. Так что уровень жизни у вас будет как в Украине за 450-900$ на семью. Скорее как за 450$.



PS

PS

Если зарабатывать где-то 80 тыс евро в год и жена еще 50 тыс евро, то жить в Европе можно довольно неплохо, как в рекламных обещаниях. А вот ниже - можете разочароваться в европейском образе жизни.

