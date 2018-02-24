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Гройсман розповів, як
повернути заробітчан

Гройсман розповів, як повернути заробітчан
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #123>
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 17:07

Гройсман розповів, як повернути заробітчан

Пропонуємо до обговорення:
Підвищення рівня середньої зарплати буде сприяти поверненню з-за кордону трудових мігрантів.

Дивися повний текст Гройсман розповів, як повернути заробітчан.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 17:11

Re: гройсмен розповів

  rubin2709 написав:какого хрена платить,если оборот упал на 80%

Дотировать. ужас патриота
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 17:25

Иногда лучше жевать..
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 17:37

Хрю-хрю. Пора в спортзал.
Omega
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 17:39

О, давненько он ничего не "рассказывал", аж целых пару дней.
Ну спасибо, что рассказал.
С нетерпением ждём новых "рассказов" :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 17:47

При средней зарплате 10 000 гривен, средняя в Польше сколько будет. Или власти надеются, что в Польше всегда будет нынешняя зарплата.
mikola963
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 18:08

Я уже весь бизнес продал, дом и сейчас пытаюсь еще и квартиру продать. Получил место преподавателя в начальных классах в Австрии. Зп на пересчёт в баксы нетто- 2412$, жена получила аккредитацию няни по TYU и нетто зп 2092$. Зачем корячиться с собственным бизнесом в Украине, переживать по каждой мелочи и думать: ну когда уже отожмут или оштрафуют или прикроют, когда можно спокойно в Европе работать и жить?
Reddick
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 18:26

даже поляки у которых уровень намного выше нашего не надеются в ближайшее время вернуть своих заробитчан и пользуются нашими, так что о наших можно просто забыть.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 18:33

  Reddick написав:Я уже весь бизнес продал, дом и сейчас пытаюсь еще и квартиру продать. Получил место преподавателя в начальных классах в Австрии. Зп на пересчёт в баксы нетто- 2412$, жена получила аккредитацию няни по TYU и нетто зп 2092$. Зачем корячиться с собственным бизнесом в Украине, переживать по каждой мелочи и думать: ну когда уже отожмут или оштрафуют или прикроют, когда можно спокойно в Европе работать и жить?

Вы жилье в Австрии купите и гражданство австрийское получите?
vetka
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 18:42

  Reddick написав:Я уже весь бизнес продал, дом и сейчас пытаюсь еще и квартиру продать. Получил место преподавателя в начальных классах в Австрии. Зп на пересчёт в баксы нетто- 2412$, жена получила аккредитацию няни по TYU и нетто зп 2092$. Зачем корячиться с собственным бизнесом в Украине, переживать по каждой мелочи и думать: ну когда уже отожмут или оштрафуют или прикроют, когда можно спокойно в Европе работать и жить?


Делите заработок сразу примерно на 5-10. Съем квартиры, не клоповника с крысами и табором их сирийцев и наркоманами обойдется вам в 1500 евро. Медицинская страховка в 200-300 евро не человека (без страховки готовитесь платить пару тысяч евро за посещение больницы и десятков тысяч евро за несложные операции), все услуги тоже выше раз в десять. Так что уровень жизни у вас будет как в Украине за 450-900$ на семью. Скорее как за 450$.

PS
Если зарабатывать где-то 80 тыс евро в год и жена еще 50 тыс евро, то жить в Европе можно довольно неплохо, как в рекламных обещаниях. А вот ниже - можете разочароваться в европейском образе жизни.
Востаннє редагувалось AlifeSoft в Вів 27 лют, 2018 18:44, всього редагувалось 1 раз.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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