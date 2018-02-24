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Гройсман розповів, як
повернути заробітчан

Гройсман розповів, як повернути заробітчан
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 20:51

  Reddick написав:Я уже весь бизнес продал, дом и сейчас пытаюсь еще и квартиру продать. Получил место преподавателя в начальных классах в Австрии. Зп на пересчёт в баксы нетто- 2412$, жена получила аккредитацию няни по TYU и нетто зп 2092$. Зачем корячиться с собственным бизнесом в Украине, переживать по каждой мелочи и думать: ну когда уже отожмут или оштрафуют или прикроют, когда можно спокойно в Европе работать и жить?


Я не понял. Вы экзамены сдали не только по английскому, но и по немецкому?
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 21:03

Не стоит так переживать за среднюю з/п. Если бизнес хочет - он поднимает зарплаты дабы удержать нужных работников. Если не хочет, значит либо работник не представляет интереса фирме, либо фирма с ее зарплатами уже не интересна. Безвиз и доступ к заграничным заработкам сделает только сильнее украинский бизнес, он либо выживет, либо умрет потому как никому не нужный.

Да неужели? Почему тогда в успешных (по нашим меркам) Чехии и Польше ЕСВ платит работодатель, как и у нас.
С теневым зарплатами нужно бороться жесткими облавами и реальными тюремными сроками для директоров, а не плюшками от государства нерадивым "бизнесменам". Тем более, в бизнесе - это статья расходов, являющаяся частью себестоимости товара/услуги. Это ЕСВ, все-равно, заплатит конечный потребитель.
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 21:13

  Viktor написав:Не стоит так переживать за среднюю з/п. Если бизнес хочет - он поднимает зарплаты дабы удержать нужных работников. Если не хочет, значит либо работник не представляет интереса фирме, либо фирма с ее зарплатами уже не интересна. Безвиз и доступ к заграничным заработкам сделает только сильнее украинский бизнес, он либо выживет, либо умрет потому как никому не нужный.


Про такую мелочь как неплатежеспособное население вы случайно забыли

  Viktor написав:С теневым зарплатами нужно бороться жесткими облавами и реальными тюремными сроками для директоров, а не плюшками от государства нерадивым "бизнесменам". Тем более, в бизнесе - это статья расходов, являющаяся частью себестоимости товара/услуги. Это ЕСВ, все-равно, заплатит конечный потребитель.


А как насчет офшоров? С ними бороться не надо?
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 21:14

- Нужно закопать всего 5 сольди, - нашептывал Кот Базилио.
- А потом тихо сказать "рекс-пекс-фекс" и плюнуть через левое плечо - торопливо добавила Лиса Алиса, перемигнувшись с подельником.
- Да, и ты получишь тысячу новых курток для Папы Карло!
..........
ХЗ, но почему-то вспомнилось
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 21:19

  Viktor написав:Не стоит так переживать за среднюю з/п. Если бизнес хочет - он поднимает зарплаты дабы удержать нужных работников. Если не хочет, значит либо работник не представляет интереса фирме, либо фирма с ее зарплатами уже не интересна. Безвиз и доступ к заграничным заработкам сделает только сильнее украинский бизнес, он либо выживет, либо умрет потому как никому не нужный. Да неужели? Почему тогда в успешных (по нашим меркам) Чехии и Польше ЕСВ платит работодатель, как и у нас. С теневым зарплатами нужно бороться жесткими облавами и реальными тюремными сроками для директоров, а не плюшками от государства нерадивым "бизнесменам". Тем более, в бизнесе - это статья расходов, являющаяся частью себестоимости товара/услуги. Это ЕСВ, все-равно, заплатит конечный потребитель.

Облавы :) Вы лично готовы проводить облавы? Сколько таких смелых?
Деньги
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 21:31

Деньги
Силовики для чего? У нас что уже нет ОБЭПа или его аналогов? Пусть работают над наполнением бюджета.
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 21:41

  Viktor написав:Деньги Силовики для чего? У нас что уже нет ОБЭПа или его аналогов? Пусть работают над наполнением бюджета.

а за ними кто будет следить? А за теми кто следит, тоже нужны стражи :)) И так до бесконечности.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 21:41

Деньги
Собственно, необходимость в росте зарплат толкнет к увеличению инфляции в стране. И это неизбежно, как бы НБУ не старался изъять деньги из оборота, это ничего не даст, кроме недостатка в финансах бизнесу.

- LOL!!! А шо это за рост зарплат, если растет инфляция? Оно-то понятно что грося деб*л (других людей там не встретишь). Рост зарплат - это не когда грося подписывает еще одну, очередную, "постанову", а когда растет покупательная способность населения (т.е. на заработанное можно больше купить), а бизнес борется за работников. А для этого нужно делать наоборот - нужна дерегуляция, т.е. не писать новые "постановы", а отменять действующие, не нанимать новых чинуш, а увольнять существующих и бизнес которому "крыша" (госорганы), не мытьем, так катаньем, обеспечивает условия близкие к монопольным невозможен. А пока оно так как есть - "сильный украинский бизнес" - просто чьи-то бредовые мечты...
Hogtown
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 21:44

  Hogtown написав:Деньги - LOL!!! А шо это за рост зарплат, если растет инфляция? Оно-то понятно что грося деб*л (других людей там не встретишь). Рост зарплат - это не когда грося подписывает еще одну, очередную, "постанову", а когда растет покупательная способность населения (т.е. на заработанное можно больше купить), а бизнес борется за работников. А для этого нужно делать наоборот - нужна дерегуляция, т.е. не писать новые "постановы", а отменять действующие, не нанимать новых чинуш, а увольнять существующих и бизнес которому "крыша" (госорганы), не мытьем, так катаньем, обеспечивает условия близкие к монопольным невозможен. А пока оно так как есть - "сильный украинский бизнес" - просто чьи-то бредовые мечты...

Ну так, Москва тоже не сразу строилась (по стойке смирно) :D
Деньги
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 23:46

Судя по последнему абзацу, весь смысл в желании собрать как можно больше налогов. Потому как "трудовая миграция есть по всех странах, и это естественный процесс". ну вы поняли - лучшей жизни вам никто не обещает. А вот налоги пробуждают некоторые желания.
Moimir
 
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  #<1234
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