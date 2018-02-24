Гройсман розповів, як повернути заробітчан

Додано: Вів 27 лют, 2018 21:41

Собственно, необходимость в росте зарплат толкнет к увеличению инфляции в стране. И это неизбежно, как бы НБУ не старался изъять деньги из оборота, это ничего не даст, кроме недостатка в финансах бизнесу.

- LOL!!! А шо это за рост зарплат, если растет инфляция? Оно-то понятно что грося деб*л (других людей там не встретишь). Рост зарплат - это не когда грося подписывает еще одну, очередную, "постанову", а когда растет покупательная способность населения (т.е. на заработанное можно больше купить), а бизнес борется за работников. А для этого нужно делать наоборот - нужна дерегуляция, т.е. не писать новые "постановы", а отменять действующие, не нанимать новых чинуш, а увольнять существующих и бизнес которому "крыша" (госорганы), не мытьем, так катаньем, обеспечивает условия близкие к монопольным невозможен. А пока оно так как есть - "сильный украинский бизнес" - просто чьи-то бредовые мечты...