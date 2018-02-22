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"Нафтогаз" відновив
імпорт газу з ЄС

"Нафтогаз" відновив імпорт газу з ЄС
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 17:44

"Нафтогаз" відновив імпорт газу з ЄС

Пропонуємо до обговорення:
НАК "Нафтогаз України" на період холодів відновив імпорт газу з ЄС, повідомив журналістам головний комерційний директор компанії Юрій Вітренко в кулуарах Uкrainian Energy Forum-2018 в Києві у вівторок.

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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 17:44

"импорт со Словакии" - издевательство над языком

Жаль, Финанс не указывает автора статьи...
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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