Очікується, що процедура роз'єднання завершиться 1 червня 2019 року.
Дивися повний текст Від великого виробника хімії "відкололася" аграрна компанія.
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Додано: Вів 27 лют, 2018 21:03
Від великого виробника хімії "відкололася" аграрна компанія
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Від великого виробника хімії "відкололася" аграрна компанія.
Додано: Вів 27 лют, 2018 21:03
Могли б і не писати, що Делавер, і так зрозуміло. Це як у ПОПа з Панамою
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