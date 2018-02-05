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Від великого виробника хімії
"відкололася" аграрна компанія

Від великого виробника хімії "відкололася" аграрна компанія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 21:03

Від великого виробника хімії "відкололася" аграрна компанія

Пропонуємо до обговорення:
Очікується, що процедура роз'єднання завершиться 1 червня 2019 року.

Дивися повний текст Від великого виробника хімії "відкололася" аграрна компанія.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 21:03

Могли б і не писати, що Делавер, і так зрозуміло. Це як у ПОПа з Панамою
max_us_ua
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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