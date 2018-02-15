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Укрзалізниця залучить кредитні
кошти для добудови мосту...

Укрзалізниця залучить кредитні кошти для добудови мосту...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 22:01

Укрзалізниця залучить кредитні кошти для добудови мосту...

Пропонуємо до обговорення:
Для завершення будівництва залізнично-автомобільного мосту через Дніпро в Києві потрібно ще 1,2 млн грн.

Дивися повний текст Укрзалізниця залучить кредитні кошти для добудови мосту в Києві.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 22:01

"...Києві потрібно ще 1,2 млн грн." Facepalm.

1 150 238 тис. грн = 1 150 238 000 грн.

Читайте те що постите.
farynator2008
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