Для завершення будівництва залізнично-автомобільного мосту через Дніпро в Києві потрібно ще 1,2 млн грн.
Дивися повний текст Укрзалізниця залучить кредитні кошти для добудови мосту в Києві.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 27 лют, 2018 22:01
Укрзалізниця залучить кредитні кошти для добудови мосту...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Укрзалізниця залучить кредитні кошти для добудови мосту в Києві.
Додано: Вів 27 лют, 2018 22:01
"...Києві потрібно ще 1,2 млн грн." Facepalm.
1 150 238 тис. грн = 1 150 238 000 грн.
Читайте те що постите.
реклама
|