|
|
Virgin Hyperloop One показала пасажирську капсулу в Дубаї
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 27 лют, 2018 22:50
Пропонуємо до обговорення:
В ОАЕ компанія Virgin Hyperloop One представила проект лінії вакуумного транспорту, що з'єднує міста по всьому Близькому Сходу. Головна сенсація проекту — 12-хвилинний маршрут між Дубаєм і Абу-Дабі, розроблений спільно з транспортним відомством емірату Дубай, пише New Atlas.
Дивися повний текст Virgin Hyperloop One показала пасажирську капсулу в Дубаї
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 80420
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 116 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама