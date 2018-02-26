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Virgin Hyperloop One показала
пасажирську капсулу в Дубаї

Virgin Hyperloop One показала пасажирську капсулу в Дубаї
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 22:50

Virgin Hyperloop One показала пасажирську капсулу в Дубаї

Пропонуємо до обговорення:
В ОАЕ компанія Virgin Hyperloop One представила проект лінії вакуумного транспорту, що з'єднує міста по всьому Близькому Сходу. Головна сенсація проекту — 12-хвилинний маршрут між Дубаєм і Абу-Дабі, розроблений спільно з транспортним відомством емірату Дубай, пише New Atlas.

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