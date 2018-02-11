RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кабмін зафіксував зарплату
будівельників на 2018 рік

Кабмін зафіксував зарплату будівельників на 2018 рік
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 07:07

Кабмін зафіксував зарплату будівельників на 2018 рік

Пропонуємо до обговорення:
Розмір кошторисної зарплати в будівництві враховується замовниками

Дивися повний текст Кабмін зафіксував зарплату будівельників на 2018 рік.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80421
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 07:07

А как же средняя зп 10000 до конца года ? :-)
dotster
 
Повідомлень: 974
З нами з: 18.10.09
Подякував: 22 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 07:40

  dotster написав:А как же средняя зп 10000 до конца года ? :-)


нанимайте людей на 15000 - вот вместе со строителями и получится средняя 10000 в месяц. Все просто. Или вам и здесь нужна помощь сына порошенка ?
yarg
 
Повідомлень: 18239
З нами з: 06.01.09
Подякував: 107 раз.
Подякували: 3584 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: hno3 і 22 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні створять "чорний список" будівельників доріг
R2 » Пон 26 лют, 2018 07:42
2 92
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лют, 2018 08:27
p_a_l
Всю зарплату на житло: оренда квартир в Україні... 1, 2, 3
R2 » Нед 11 лют, 2018 13:02
20 1600
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 лют, 2018 13:32
link654
Кабмін пропонує повернути перевірки бізнесу без попередження 1, 2
R2 » Вів 20 лют, 2018 11:04
11 436
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 лют, 2018 10:54
Дваждыдвашник
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (12574)
28.02.2018 08:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.