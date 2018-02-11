Розмір кошторисної зарплати в будівництві враховується замовниками
Дивися повний текст Кабмін зафіксував зарплату будівельників на 2018 рік.
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Додано: Сер 28 лют, 2018 07:07
Кабмін зафіксував зарплату будівельників на 2018 рік
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Дивися повний текст Кабмін зафіксував зарплату будівельників на 2018 рік.
Додано: Сер 28 лют, 2018 07:40
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