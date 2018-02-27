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Рева розповів деталі про
плани уряду реформувати ЄСВ

Рева розповів деталі про плани уряду реформувати ЄСВ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 09:02

Рева розповів деталі про плани уряду реформувати ЄСВ

Пропонуємо до обговорення:
Уряд розробляє законопроект, який передбачає запровадження регресивної шкали сплати ЄСВ.

Дивися повний текст Рева розповів деталі про плани уряду реформувати ЄСВ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 09:02

Какая удивительная забота министра о 60 тыс. человек, получающих высокие зарплаты...
Заботится о миллионах, получающих маленькие зарплаты, у министра просто "руки не доходят"(((
Cris
 
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А почему об этом должен заботиться министр , а нет тот, у кого маленькая зарплата ?
нехочуха
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 10:48

Очередная глупость!

Ведь предельная пенсия то ограничена! И что получается - на сегодня база выплаты по ЕСВ для "больших" зарплат действительно лимитирована 15-ю минималками, и таких зарплат действительно немного (хотя и не 60 тыс, а 90 тыс - маленькая ложь от министра).

С внедрением нормы большие зарплаты просто перестанут платить, ведь так пожелают сами получающие - какой смысл платить огромный налог, если он тебе никогда не вернется в пенсию?? Правильно - никакого.

Белые зарплаты выше 15 минималок просто прекратят существовать, а весь инкремент будет выплачиваться либо в конвертах, либо работодатель найдет иной способ это компенсировать - дорогим служебным авто, арендой жилья, акциями (ведь речь преимущественно от ТОП-менеджменте крупных компаний).

Государство в лучшем случае останется при своих, в худшем - даже потеряет (минус НДФЛ с инкремента), но точно никаких доп. поступлений в длинной перспективе не получит.

Жадность порождает бедность (с) Реве об этом (пока) ничего, видимо, неизвестно.

Правильно было бы либо ничего не менять в данном схеме, либо отменять лимит для ЕСВ одновременно с отменой лимита по предельному размеру пенсии
Criticus
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 12:40

  Criticus написав:Очередная глупость!

Ведь предельная пенсия то ограничена! И что получается - на сегодня база выплаты по ЕСВ для "больших" зарплат действительно лимитирована 15-ю минималками, и таких зарплат действительно немного (хотя и не 60 тыс, а 90 тыс - маленькая ложь от министра).

С внедрением нормы большие зарплаты просто перестанут платить, ведь так пожелают сами получающие - какой смысл платить огромный налог, если он тебе никогда не вернется в пенсию?? Правильно - никакого.

Белые зарплаты выше 15 минималок просто прекратят существовать, а весь инкремент будет выплачиваться либо в конвертах, либо работодатель найдет иной способ это компенсировать - дорогим служебным авто, арендой жилья, акциями (ведь речь преимущественно от ТОП-менеджменте крупных компаний).

Государство в лучшем случае останется при своих, в худшем - даже потеряет (минус НДФЛ с инкремента), но точно никаких доп. поступлений в длинной перспективе не получит.

Жадность порождает бедность (с) Реве об этом (пока) ничего, видимо, неизвестно.

Правильно было бы либо ничего не менять в данном схеме, либо отменять лимит для ЕСВ одновременно с отменой лимита по предельному размеру пенсии


А я считаю с точностью наоборот.
ЕСВ по сути точно такой же налог как и НДФЛ. И нет разумного обоснования того, что он ограничен сверху. Какой смысл платить большой налог, который тебе не вернется - это вопрос справедлив почти ко всем, зарабатывающим больше среднего, им не вернутся эти деньги, это система перераспределения. А по факту сейчас получается, что большие доходы облагаются по регрессивной ставке.
Ваше предположение о том, что большие белые ЗП перейдут в серые необоснованно. Во-первых, уменьшение официального ФОТ сразу привлечет внимание налоговой. Сами сотрудникам оно побоку - у них контракты на чистую ставку. Бонусы типа авто, жилья, акций и прочего для ТОПов и так есть. Самому крупному работодателю это нововведение выльется в мизерный прирост расходов, т.к. доля таких сотрудников крайне мала. В госмасштабе это приведет к некоторому уменьшению дефицита ПФ и к более справедливому распределению налоговой нагрузки
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Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 13:35

  Criticus написав:Очередная глупость! Ведь предельная пенсия то ограничена! И что получается - на сегодня база выплаты по ЕСВ для "больших" зарплат действительно лимитирована 15-ю минималками, и таких зарплат действительно немного (хотя и не 60 тыс, а 90 тыс - маленькая ложь от министра). С внедрением нормы большие зарплаты просто перестанут платить, ведь так пожелают сами получающие - какой смысл платить огромный налог, если он тебе никогда не вернется в пенсию?? Правильно - никакого. Белые зарплаты выше 15 минималок просто прекратят существовать, а весь инкремент будет выплачиваться либо в конвертах, либо работодатель найдет иной способ это компенсировать - дорогим служебным авто, арендой жилья, акциями (ведь речь преимущественно от ТОП-менеджменте крупных компаний). Государство в лучшем случае останется при своих, в худшем - даже потеряет (минус НДФЛ с инкремента), но точно никаких доп. поступлений в длинной перспективе не получит. Жадность порождает бедность (с) Реве об этом (пока) ничего, видимо, неизвестно. Правильно было бы либо ничего не менять в данном схеме, либо отменять лимит для ЕСВ одновременно с отменой лимита по предельному размеру пенсии

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