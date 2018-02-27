Рева розповів деталі про плани уряду реформувати ЄСВ

Додано: Сер 28 лют, 2018 10:48

Очередная глупость!



Ведь предельная пенсия то ограничена! И что получается - на сегодня база выплаты по ЕСВ для "больших" зарплат действительно лимитирована 15-ю минималками, и таких зарплат действительно немного (хотя и не 60 тыс, а 90 тыс - маленькая ложь от министра).



С внедрением нормы большие зарплаты просто перестанут платить, ведь так пожелают сами получающие - какой смысл платить огромный налог, если он тебе никогда не вернется в пенсию?? Правильно - никакого.



Белые зарплаты выше 15 минималок просто прекратят существовать, а весь инкремент будет выплачиваться либо в конвертах, либо работодатель найдет иной способ это компенсировать - дорогим служебным авто, арендой жилья, акциями (ведь речь преимущественно от ТОП-менеджменте крупных компаний).



Государство в лучшем случае останется при своих, в худшем - даже потеряет (минус НДФЛ с инкремента), но точно никаких доп. поступлений в длинной перспективе не получит.



Жадность порождает бедность (с) Реве об этом (пока) ничего, видимо, неизвестно.



Правильно было бы либо ничего не менять в данном схеме, либо отменять лимит для ЕСВ одновременно с отменой лимита по предельному размеру пенсии