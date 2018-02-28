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Рева розповів деталі про
плани уряду реформувати ЄСВ

Рева розповів деталі про плани уряду реформувати ЄСВ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 00:09

Re: Рева розповів деталі про плани уряду реформувати ЄСВ

Criticus написав:Поэтому я и предлагаю отменять оба верхних лимита как пакетное решение. При этом в случае с верхним лимитом пенсии необходимо предусмотреть невозможность махинаций с пенсиями чиновников, которые устанавливались как ХХ% от зарплаты, с которой те уходили на пенсию. Это - порочная практика, и размер пенсий нужно определять только по совокупным отчислениям налогов за весь период стажа.


Я принципиально против такого подхода для солидарного ПФ. Появится накопительная часть ПФ - пожалуйста. А солидарный ПФ - эквивалент материальной помощи по старости, не более некого скромного максимума, в идеале - выплачивающие только при отсутствии других источников доходов.
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 00:44

  Faceless написав: Я принципиально против такого подхода для солидарного ПФ. Появится накопительная часть ПФ - пожалуйста. А солидарный ПФ - эквивалент материальной помощи по старости, не более некого скромного максимума, в идеале - выплачивающие только при отсутствии других источников доходов.

Я думаю, что накопительной части не суждено будет случиться в ближайшее время.

Нельзя накапливать там, где инфляция 10% в год (CAGR), каждые 10 лет насильственная смена власти, государство не уважает частную собственность, и можно избежать ответственности, в том числе уголовной, за мошенничество в особо крупных, всего лишь позолотив ручку судье и/или прокурору.

Может я и окажусь неправым, и люди будут накапливать через НПФ... Не знаю, тяжело в это поверить.

За себя могу сказать однозначно, что моя накопительная часть будет = 0, и "излишки" на старость я буду инвестировать в недвижимость, ни в коем случае не украинскую.

Если вернуться к справедливости - какой смысл тогда платить налоги со всей суммы огромной зарплаты, если они не вернутся на солидарный пенсионный счет? При неизменности ставки ЕСВ, разумеется - потому что при введении накопительной части, если это когда-то случиться, ЕСВ в ПФ нужно радикально снижать (но согласиться ли на это государство??)...
Criticus
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 03:10

Re: Рева розповів деталі про плани уряду реформувати ЄСВ

Criticus написав:Если вернуться к справедливости - какой смысл тогда платить налоги со всей суммы огромной зарплаты, если они не вернутся на солидарный пенсионный счет? При неизменности ставки ЕСВ, разумеется - потому что при введении накопительной части, если это когда-то случиться, ЕСВ в ПФ нужно радикально снижать (но согласиться ли на это государство??)...

Точно такой же, как платить налоги с больших доходов вообще - они ведь тоже не вернутся, по крайней мере в сопоставимых объемах. Как ни банально это звучит - это гражданский долг и гражданская сознательность. Послушайте, что Баффет и Гейтс говорят по этому поводу.

При введении накопительного ПФ (тут без разницы, государственный это будет ПФ или частный или комплекс) ЕСВ на солидарный ПФ будет снижаться - солидарная пенсия все больше будет превращаться в матпомощь, а число получателей сократится до некого минимума - тех, кто в силу обстоятельств не смог заработать в накопительный - этот уровень и будет определять минимальный ЕСВ.

Разумеется, это я излагаю свое мнение, а не прогнозирую. Но как я вижу - это оптимальный вариант развития событий.
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