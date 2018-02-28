Рева розповів деталі про плани уряду реформувати ЄСВ

Додано: Чет 01 бер, 2018 00:44

Faceless написав: Я принципиально против такого подхода для солидарного ПФ. Появится накопительная часть ПФ - пожалуйста. А солидарный ПФ - эквивалент материальной помощи по старости, не более некого скромного максимума, в идеале - выплачивающие только при отсутствии других источников доходов. Я принципиально против такого подхода для солидарного ПФ. Появится накопительная часть ПФ - пожалуйста. А солидарный ПФ - эквивалент материальной помощи по старости, не более некого скромного максимума, в идеале - выплачивающие только при отсутствии других источников доходов.

Я думаю, что накопительной части не суждено будет случиться в ближайшее время.Нельзя накапливать там, где инфляция 10% в год (CAGR), каждые 10 лет насильственная смена власти, государство не уважает частную собственность, и можно избежать ответственности, в том числе уголовной, за мошенничество в особо крупных, всего лишь позолотив ручку судье и/или прокурору.Может я и окажусь неправым, и люди будут накапливать через НПФ... Не знаю, тяжело в это поверить.За себя могу сказать однозначно, что моя накопительная часть будет = 0, и "излишки" на старость я буду инвестировать в недвижимость, ни в коем случае не украинскую.Если вернуться к справедливости - какой смысл тогда платить налоги со всей суммы огромной зарплаты, если они не вернутся на солидарный пенсионный счет? При неизменности ставки ЕСВ, разумеется - потому что при введении накопительной части, если это когда-то случиться, ЕСВ в ПФ нужно радикально снижать (но согласиться ли на это государство??)...