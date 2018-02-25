Локомотиви General Electric для Укрзалізниці будуть вироблятися в США на заводі в Техасі.
Дивися повний текст Стало відомо, де General Electric вироблятиме локомотиви для Укрзалізниці.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 28 лют, 2018 09:13
Стало відомо, де General Electric вироблятиме локомотиви...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, де General Electric вироблятиме локомотиви для Укрзалізниці.
Додано: Сер 28 лют, 2018 09:13
Очередная афера правительства олигархов(((
Польша НИКОГДА не заключала сделок таких масштабов, если поставщик не обязывался довести уровень локализации производста минимум до 50%...
А здесь "стесняются" даже цифру озвучить- "сигнальная и радиосистема, определенные элементы кабины и корпуса".
Додано: Сер 28 лют, 2018 09:47
Re: Стало відомо, де General Electric вироблятиме локомотиви
Тут повинні бути коментарі ватних икспердів-залізничників про Казахстан і переплату.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 28 лют, 2018 10:36
Украина идеальный торговый партнер. Лес продаст, уголь купит, рынок откроет, внешние рынки сданы безбоя, газ перепроданный возьмет, работоспособных с улыбкой сплавит, кредит на любых условиях за счастье, никакой защиты собсвенного производства, напротив если нужно автобусы, машины, ракеты, двигателии, вагоны..все закроет. А потом удивляются почем импорт опережает экспорт, а самое прибыльное это денежные переводы. Грося в очередной раз хочет подняьб зарплату, умалчивая об увеличении рабочих мест. Украина идеальный экономический партнер, достаточно изредка хвалить и что-то обещать.
имхо
Додано: Сер 28 лют, 2018 10:39
Додано: Сер 28 лют, 2018 10:41
переплата - это когда бойко нефтевышки покупает у латвийского бомжа с наценкой 400 млн долларов (а потом дарит их рашистам). а если покупается напрямую у производителя, какая может быть переплата?
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Сер 28 лют, 2018 10:51
Додано: Сер 28 лют, 2018 10:53
На а чё б не поехать нашару в Техас? Командировочные, сверхурочные, премиальные и т.п. только не забудьте себе выписать, да побольше
Всё IMHO
Додано: Сер 28 лют, 2018 10:55
топ менеджеры в сша, получающие каждый год официальные милионные бонусы, будут рисковать свободой ради каких-то мелких украинских жуликов? читайте по буквам - это не латвийская прокладка, оформленная на бомжа.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Сер 28 лют, 2018 10:56
предлалагаете локомотивы на 100 млн по интернету заказывать? лыжного инструктора забыли, зрадофилки-рыгоботики?
главное оружие рашистов - ложь
Зараз переглядають цей форум: yarg, Дваждыдвашник і 19 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама
|