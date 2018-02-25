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Стало відомо, де General Electric
вироблятиме локомотиви...

Стало відомо, де General Electric вироблятиме локомотиви...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #1234>
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 09:13

Стало відомо, де General Electric вироблятиме локомотиви...

Пропонуємо до обговорення:
Локомотиви General Electric для Укрзалізниці будуть вироблятися в США на заводі в Техасі.

Дивися повний текст Стало відомо, де General Electric вироблятиме локомотиви для Укрзалізниці.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 09:13

Очередная афера правительства олигархов(((
Польша НИКОГДА не заключала сделок таких масштабов, если поставщик не обязывался довести уровень локализации производста минимум до 50%...
А здесь "стесняются" даже цифру озвучить- "сигнальная и радиосистема, определенные элементы кабины и корпуса".
Cris
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 09:47

Re: Стало відомо, де General Electric вироблятиме локомотиви

Локомотиви General Electric для Укрзалізниці будуть вироблятися в США на заводі в Техасі.

Кравцов також пояснив, чому локомотиви GE для Індії та Казахстану поставлялися за ціною нижче, ніж Україні. За його словами, мова йде про різні типи локомотивів, тому порівнювати їх вартість некоректно.

Тут повинні бути коментарі ватних икспердів-залізничників про Казахстан і переплату. :mrgreen:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 10:36

Украина идеальный торговый партнер. Лес продаст, уголь купит, рынок откроет, внешние рынки сданы безбоя, газ перепроданный возьмет, работоспособных с улыбкой сплавит, кредит на любых условиях за счастье, никакой защиты собсвенного производства, напротив если нужно автобусы, машины, ракеты, двигателии, вагоны..все закроет. А потом удивляются почем импорт опережает экспорт, а самое прибыльное это денежные переводы. Грося в очередной раз хочет подняьб зарплату, умалчивая об увеличении рабочих мест. Украина идеальный экономический партнер, достаточно изредка хвалить и что-то обещать.
имхо
cccp30000
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 10:39

  lapay написав: Тут повинні бути коментарі ватних икспердів-залізничників про Казахстан і переплату.

а что, это не так, по поводу переплаты?
Cactus
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 10:41

  Cactus написав:
  lapay написав: Тут повинні бути коментарі ватних икспердів-залізничників про Казахстан і переплату.

а что, это не так, по поводу переплаты?


переплата - это когда бойко нефтевышки покупает у латвийского бомжа с наценкой 400 млн долларов (а потом дарит их рашистам). а если покупается напрямую у производителя, какая может быть переплата?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 10:51

  trololo написав: переплата - это когда бойко нефтевышки покупает у латвийского бомжа с наценкой 400 млн долларов (а потом дарит их рашистам). а если покупается напрямую у производителя, какая может быть переплата?

назовем по другому, откат, взятка...так понятнее?
Cactus
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 10:53

Ми відправляємо своїх спеціалістів, і я особисто планую поїхати в Техас подивитися, як вони будуть будуватися

На а чё б не поехать нашару в Техас? Командировочные, сверхурочные, премиальные и т.п. только не забудьте себе выписать, да побольше
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 10:55

  Cactus написав:
  trololo написав: переплата - это когда бойко нефтевышки покупает у латвийского бомжа с наценкой 400 млн долларов (а потом дарит их рашистам). а если покупается напрямую у производителя, какая может быть переплата?

назовем по другому, откат, взятка...так понятнее?


топ менеджеры в сша, получающие каждый год официальные милионные бонусы, будут рисковать свободой ради каких-то мелких украинских жуликов? читайте по буквам - это не латвийская прокладка, оформленная на бомжа.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 10:56

  Вкладчик1234 написав:
Ми відправляємо своїх спеціалістів, і я особисто планую поїхати в Техас подивитися, як вони будуть будуватися

На а чё б не поехать нашару в Техас? Командировочные, сверхурочные, премиальные и т.п. только не забудьте себе выписать, да побольше


предлалагаете локомотивы на 100 млн по интернету заказывать? :mrgreen: лыжного инструктора забыли, зрадофилки-рыгоботики?

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главное оружие рашистов - ложь
trololo
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