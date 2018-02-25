Стало відомо, де General Electric вироблятиме локомотиви...
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yanyura написав:Познавательная статья по этой теме:
Николай Капитоненко отмечает, что Украина с помощью денег "спасает отношения" с администрацией Трампа, которые изначально оставляли желать лучшего из-за откровенной поддержки украинских политиков и чиновников Хиллари Клинтон на выборах в США 2016 года. ... Украина, которая перед выборами (в США. - Ред.) оказалась причастной к скандалу и сейчас находится в очень уязвимом положении, платит. И вообще платит за внимание, встречи с Трампом и подписание соглашений", - отмечает эксперт.
Очень познавательная статья. Позволяет узнать уровень бреда данного "эксперта".
Ну вы хоть не так активно лижите - брать сноску от одной статьи
Проект «Zалізниця без корупції» підтримується в рамках грантового проекту “ПРОВЕДЕННЯ ЖУРНАЛІСТСЬКИХ РОЗСЛІДУВАНЬ У СФЕРІ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ” “Тransparency International Україна” та громадської організації «ЛІЦЕЙ», наданого Міжнародним фондом “Відродження”.
Transparency International – антикорупційна організація, заснована 1993 року в Берліні колишнім директором Світового банку Пітером Айґеном. Зараз головою правління ТІ є Делія Феррейра. Transparency International присутня більш ніж у 100 країнах світу. Організація найбільш відома Індексом сприйняття корупції та Глобальним корупційним барометром. За даними Звіту Global Go To Think Index Tank за 2016 рік, Transparency International була на 27-му місці зі 175 в рейтингу світових аналітичних центрів (think tanks).
Кандидат политических наук Николай Капитоненко (Nickolay Kapitonenko) - доцент Института международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, директор Центра исследований международных отношений. Член Общественного совета при Комитете по международным отношениям Верховной рады Украины. Редактор журнала UA: Ukraine Analytica, автор более 70 научных статей. Основная сфера интересов – международные конфликты и внешняя политика Украины.
Капитоненко Николай Геннадиевич Научная степень: кандидат политических наук Должность: доцент Сфера научных интересов: специалист в области конфликтологии и теории переговоров; истории международных отношений; актуальных проблем внешней политики Украины; теории международных отношений. В 2001г. окончил факультет международных отношений и внешней политики Киевского национального университета им. Т.Г.Шевченко. В 2004г. защитил кандидатскую дисертацию.З 2001г. ассистент, с 2006 доцент кафедры международных отношений и внешней политики. С 2001 исполнительный директор Центра исследования международных отношений. В 2005г. читал курсы конфликтологии и этнических конфликтов в Университете штата Айова (США). Лауреат премии КНУ, 2004г. и стипендии Кабинета министров Украины для молодых ученых. Автор более 60 научных трудов.