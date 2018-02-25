Стало відомо, де General Electric вироблятиме локомотиви...

Додано: Сер 28 лют, 2018 22:19

Sommer написав: yanyura написав: Познавательная статья по этой теме:

Николай Капитоненко отмечает, что Украина с помощью денег " спасает отношения" с администрацией Трампа, которые изначально оставляли желать лучшего из-за откровенной поддержки украинских политиков и чиновников Хиллари Клинтон на выборах в США 2016 года.

...

Украина, которая перед выборами (в США. - Ред.) оказалась причастной к скандалу и сейчас находится в очень уязвимом положении, платит. И вообще платит за внимание, встречи с Трампом и подписание соглашений", - отмечает эксперт.

Познавательная статья по этой теме:



Очень познавательная статья. Позволяет узнать уровень бреда данного "эксперта". Очень познавательная статья. Позволяет узнать уровень бреда данного "эксперта".

Проект «Zалізниця без корупції» підтримується в рамках грантового проекту “ПРОВЕДЕННЯ ЖУРНАЛІСТСЬКИХ РОЗСЛІДУВАНЬ У СФЕРІ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ” “Тransparency International Україна” та громадської організації «ЛІЦЕЙ», наданого Міжнародним фондом “Відродження”.

Transparency International – антикорупційна організація, заснована 1993 року в Берліні колишнім директором Світового банку Пітером Айґеном. Зараз головою правління ТІ є Делія Феррейра. Transparency International присутня більш ніж у 100 країнах світу. Організація найбільш відома Індексом сприйняття корупції та Глобальним корупційним барометром. За даними Звіту Global Go To Think Index Tank за 2016 рік, Transparency International була на 27-му місці зі 175 в рейтингу світових аналітичних центрів (think tanks).

Ну вы хоть не так активно лижите - брать сноску от одной статьии прикручивать ее к статье от ВВС. И именно ВВС считает Капитоненко экспертом.Кстати, статьядействительно весьма познавательна, если бы вы ее прочитали, то открыли б для себя много интересного.Но увы! Чтение не ваша стихия. Ваш кумир - Никифор Ляпис.