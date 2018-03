Стало відомо, де General Electric вироблятиме локомотиви...

Transparency International – антикорупційна організація, заснована 1993 року в Берліні колишнім директором Світового банку Пітером Айґеном. Зараз головою правління ТІ є Делія Феррейра. Transparency International присутня більш ніж у 100 країнах світу. Організація найбільш відома Індексом сприйняття корупції та Глобальним корупційним барометром. За даними Звіту Global Go To Think Index Tank за 2016 рік, Transparency International була на 27-му місці зі 175 в рейтингу світових аналітичних центрів (think tanks).