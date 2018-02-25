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Стало відомо, де General Electric
вироблятиме локомотиви...

Стало відомо, де General Electric вироблятиме локомотиви...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 20:15

  sal написав:
  Criticus написав:зачем УЗ тепловозы, если более 90% перевозок осуществляют электровозы (которые более эффективны с точки зрения затрат)

Тепловозы нужны там, где жд пути неэлектрофицированы (например, в Луганской области).
Прикольно будет, если они в дюймовой метрике будут;)


К америкаским тепловозам под видом сигналов и гудков всяких прикрутят американские джавелины и поедут они в неэлектрофицированный Луганск гонять русские танки. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 21:24

Тут вот ещё про лучшие в мире вагоны:

http://cfts.org.ua/news/2018/02/28/ukra ... vali_45907
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 22:19

  Sommer написав:
  yanyura написав:Познавательная статья по этой теме:
Николай Капитоненко отмечает, что Украина с помощью денег "спасает отношения" с администрацией Трампа, которые изначально оставляли желать лучшего из-за откровенной поддержки украинских политиков и чиновников Хиллари Клинтон на выборах в США 2016 года.
...
Украина, которая перед выборами (в США. - Ред.) оказалась причастной к скандалу и сейчас находится в очень уязвимом положении, платит. И вообще платит за внимание, встречи с Трампом и подписание соглашений", - отмечает эксперт.



Очень познавательная статья. Позволяет узнать уровень бреда данного "эксперта". :mrgreen:

Ну вы хоть не так активно лижите - брать сноску от одной статьи
Проект «Zалізниця без корупції» підтримується в рамках грантового проекту “ПРОВЕДЕННЯ ЖУРНАЛІСТСЬКИХ РОЗСЛІДУВАНЬ У СФЕРІ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ” “Тransparency International Україна” та громадської організації «ЛІЦЕЙ», наданого Міжнародним фондом “Відродження”.

http://zbk.org.ua/sample-page/
Transparency International – антикорупційна організація, заснована 1993 року в Берліні колишнім директором Світового банку Пітером Айґеном. Зараз головою правління ТІ є Делія Феррейра. Transparency International присутня більш ніж у 100 країнах світу. Організація найбільш відома Індексом сприйняття корупції та Глобальним корупційним барометром. За даними Звіту Global Go To Think Index Tank за 2016 рік, Transparency International була на 27-му місці зі 175 в рейтингу світових аналітичних центрів (think tanks).

https://ti-ukraine.org/about/

и прикручивать ее к статье от ВВС. И именно ВВС считает Капитоненко экспертом.

Кстати, статья http://zbk.org.ua/2018/02/26/mifi-i-rea ... t-uz-i-ge/ действительно весьма познавательна, если бы вы ее прочитали, то открыли б для себя много интересного.

Но увы! Чтение не ваша стихия. Ваш кумир - Никифор Ляпис.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 22:56

"я особисто планую поїхати в Техас подивитися, як вони будуть будуватися"
:roll:
Зображення

Главное, чтоб потом не оказалось, что там стекла "казахского уралвагонзавода" стоят. Случайно :roll:
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 23:11

  yanyura написав:И именно ВВС считает Капитоненко экспертом.


Да. И я показал уровень этого "эксперта" и верующих в него.

И, для незнающих - BBC-Украина (как и BBC-РФ, впрочем) по уровню журналистики где-то равны газете "Сегодня".

Серьезный контроль за материалом в них отсутствует.

  yanyura написав:Кстати, статья http://zbk.org.ua/2018/02/26/mifi-i-rea ... t-uz-i-ge/ действительно весьма познавательна, если бы вы ее прочитали, то открыли б для себя много интересного.


Я-то прочитал. Я пока подожду, пока местные зрадофилы накудахтаются.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 23:44

  Sommer написав:
  yanyura написав:И именно ВВС считает Капитоненко экспертом.


Да. И я показал уровень этого "эксперта" и верующих в него.


Эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко

Кто он такой?
https://www.google.com/search?q=%D0%9D% ... 8&oe=utf-8


Кандидат политических наук Николай Капитоненко (Nickolay Kapitonenko) - доцент Института международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, директор Центра исследований международных отношений. Член Общественного совета при Комитете по международным отношениям Верховной рады Украины. Редактор журнала UA: Ukraine Analytica, автор более 70 научных статей. Основная сфера интересов – международные конфликты и внешняя политика Украины.

http://www.ipg-journal.io/ipg/avtory/av ... pitonenko/
Капитоненко Николай Геннадиевич
Научная степень: кандидат политических наук
Должность: доцент
Сфера научных интересов: специалист в области конфликтологии и теории переговоров; истории международных отношений; актуальных проблем внешней политики Украины; теории международных отношений.
В 2001г. окончил факультет международных отношений и внешней политики Киевского национального университета им. Т.Г.Шевченко. В 2004г. защитил кандидатскую дисертацию.З 2001г. ассистент, с 2006 доцент кафедры международных отношений и внешней политики. С 2001 исполнительный директор Центра исследования международных отношений. В 2005г. читал курсы конфликтологии и этнических конфликтов в Университете штата Айова (США).
Лауреат премии КНУ, 2004г. и стипендии Кабинета министров Украины для молодых ученых.
Автор более 60 научных трудов.

http://www.iir.edu.ua/ru/education/inte ... vzp/staff/
Т.е. практически никто. И ему никогда не стать равным такому эксперту, как Sommer.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 23:51

  sal написав:
  trololo написав:когда бойко нефтевышки покупает у латвийского бомжа с наценкой 400 млн долларов (а потом дарит их рашистам). а если покупается напрямую у производителя, какая может быть переплата

Бойко к вышкам отношения не имеет. новые нынче времена


это расстраивает намного больше, чем цена на газ
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 00:51

  yanyura написав:
  Sommer написав:
  yanyura написав:И именно ВВС считает Капитоненко экспертом.


Да. И я показал уровень этого "эксперта" и верующих в него.

Эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко

Кто он такой?
Редактор журнала UA: Ukraine Analytica



Спасибо. Большое искреннее спасибо.

Я даже не мог предполагать, что у этого ыксперда есть еще и журнал на "английском" языке уровня мгимо-финишед.

Спасибо за пять минут смеха. :oops:

  yanyura написав:И ему никогда не стать равным такому эксперту, как Sommer.


Ну не все еще потеряно - может годам к 80 меня настигнет маразм и я тоже буду вещать про Украину, замешанную в скандале с поддержкой Клинтон и вынужденную из-за этого покупать тепловозы. :mrgreen:
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 01:24

Поскольку зрада расползлась по форуму

Копипастить я не хочу, просто дам ссылку: https://forum.finance.ua/topic213517.html?p=4309662#p4309662
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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