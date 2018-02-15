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Всесвітнє сховище насіння
розширять заради електрики

Всесвітнє сховище насіння розширять заради електрики
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 09:54

Всесвітнє сховище насіння розширять заради електрики

Пропонуємо до обговорення:
На острові Шпіцберген, розташованому в Північному Льодовитому океані, в 2006 році було побудовано унікальну будову – світовий банк-сховище насіння.

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R2
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..не проще ли (дешевле?!) - хранить геном//формулы каждого из видов, и "в случае чего" - просто "собрать по кубикам"(смоделировать) любой из требуемых видов?!...
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 09:59

Re: Всесвітнє сховище насіння розширять заради електрики

maestro71 написав:..не проще ли (дешевле?!) - хранить геном//формулы каждого из видов, и "в случае чего" - просто "собрать по кубикам"(смоделировать) любой из требуемых видов?!...
Если наступит такой писец, что понадобится этот самый банк семян, но очевидно и с техническими возможностями воссоздать семена из генома будет проблема.
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Faceless
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