На острові Шпіцберген, розташованому в Північному Льодовитому океані, в 2006 році було побудовано унікальну будову – світовий банк-сховище насіння.
Дивися повний текст Всесвітнє сховище насіння розширять заради електрики.
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Додано: Сер 28 лют, 2018 09:54
Всесвітнє сховище насіння розширять заради електрики
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Всесвітнє сховище насіння розширять заради електрики.
Додано: Сер 28 лют, 2018 09:54
..не проще ли (дешевле?!) - хранить геном//формулы каждого из видов, и "в случае чего" - просто "собрать по кубикам"(смоделировать) любой из требуемых видов?!...
Додано: Сер 28 лют, 2018 09:59
Re: Всесвітнє сховище насіння розширять заради електрики
Если наступит такой писец, что понадобится этот самый банк семян, но очевидно и с техническими возможностями воссоздать семена из генома будет проблема.
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