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Україна потрапила до ТОП-3 головних боржників МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 28 лют, 2018 10:18
Пропонуємо до обговорення:
Країна вже почала повертати борг Фонду.
Дивися повний текст Україна потрапила до ТОП-3 головних боржників МВФ
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R2
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Додано: Сер 28 лют, 2018 10:18
Фантастычна перимога и сигнал инвесторам!
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vitali_kalinin
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Додано: Сер 28 лют, 2018 10:21
Чуть-чуть не дотянули... Грекам просто "улыбнулась" судьба.
Ну, ничё... В следующий раз...
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serg_vronsky
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Додано: Сер 28 лют, 2018 10:42
Щас пойдут объяснения - шо мол это же так задумано было и вообще все на мази, надо просто еще немного взять и уже после этого сразу начнем отдавать....
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svetoch-10
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Додано: Сер 28 лют, 2018 11:15
svetoch-10 написав:
Щас пойдут объяснения - шо мол это же так задумано было и вообще все на мази, надо просто еще немного взять и уже после этого сразу начнем отдавать....
По моим наблюдениям... давать легче, чем отбирать обратно.
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serg_vronsky
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Додано: Сер 28 лют, 2018 11:57
"СЕГОДНЯ" решили себя переплюнуть по количеству и токсичности фейков.
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Harry
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Додано: Сер 28 лют, 2018 13:51
svetoch-10 написав:
объяснения - шо мол это же так задумано было и вообще все на мази, надо просто еще немного взять и уже после этого сразу начнем отдавать....
У США долг больше! нечем крыть
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sal
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Додано: Сер 28 лют, 2018 13:54
Я верю, что Украина имеет в себе силы занять первое место
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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2
Додано: Сер 28 лют, 2018 14:18
При этом, как отмечают специалисты, очень важно занимать деньги на более выгодных условиях, уменьшая суммы выплат по процентам. Таким образом, Украина будет постепенно облегчать долговое бремя.
А что, есть еще желающие дать в долг "на более выгодных условиях" стране, которая
попала в ТОП-3 главных должников МВФ
и
Украина должна не только МВФ – госдолг страны превысил 2 трлн гривен. Только в 2018 году Украине придется погасить 4 млрд долларов задолженности. В целом, за последующие четыре года Украина должна выплатить около 20 млрд долларов по внешнему долгу.
Золотовалютные резервы НБУ сейчас составляют около 18 млрд долларов.
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yanyura
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Додано: Сер 28 лют, 2018 14:22
10 августа 2010 года "lenta.ru" опубликовала похожую статью "Украина стала вторым по величине должником МВФ".
https://lenta.ru/news/2010/08/10/imf/
Судя по всему "СЕГОДНЯ" переписала эту статью.
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Harry
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