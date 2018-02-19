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Україна потрапила до ТОП-3
головних боржників МВФ

Україна потрапила до ТОП-3 головних боржників МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 10:18

Україна потрапила до ТОП-3 головних боржників МВФ

Пропонуємо до обговорення:
Країна вже почала повертати борг Фонду.

Дивися повний текст Україна потрапила до ТОП-3 головних боржників МВФ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 10:18

Фантастычна перимога и сигнал инвесторам!
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 10:21

Чуть-чуть не дотянули... Грекам просто "улыбнулась" судьба.
Ну, ничё... В следующий раз...
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 10:42

Щас пойдут объяснения - шо мол это же так задумано было и вообще все на мази, надо просто еще немного взять и уже после этого сразу начнем отдавать....
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 11:15

  svetoch-10 написав:Щас пойдут объяснения - шо мол это же так задумано было и вообще все на мази, надо просто еще немного взять и уже после этого сразу начнем отдавать....

По моим наблюдениям... давать легче, чем отбирать обратно.
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 11:57

"СЕГОДНЯ" решили себя переплюнуть по количеству и токсичности фейков.
Harry
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 13:51

Re: Україна потрапила

  svetoch-10 написав:объяснения - шо мол это же так задумано было и вообще все на мази, надо просто еще немного взять и уже после этого сразу начнем отдавать....

У США долг больше! нечем крыть
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 13:54

Я верю, что Украина имеет в себе силы занять первое место :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 14:18

При этом, как отмечают специалисты, очень важно занимать деньги на более выгодных условиях, уменьшая суммы выплат по процентам. Таким образом, Украина будет постепенно облегчать долговое бремя.

А что, есть еще желающие дать в долг "на более выгодных условиях" стране, которая
попала в ТОП-3 главных должников МВФ

и
Украина должна не только МВФ – госдолг страны превысил 2 трлн гривен. Только в 2018 году Украине придется погасить 4 млрд долларов задолженности. В целом, за последующие четыре года Украина должна выплатить около 20 млрд долларов по внешнему долгу.

Золотовалютные резервы НБУ сейчас составляют около 18 млрд долларов.

:?:
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 14:22

10 августа 2010 года "lenta.ru" опубликовала похожую статью "Украина стала вторым по величине должником МВФ".
https://lenta.ru/news/2010/08/10/imf/
Судя по всему "СЕГОДНЯ" переписала эту статью.
Harry
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