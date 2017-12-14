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Банкірів змусять стежити
за макропрогнозами

Банкірів змусять стежити за макропрогнозами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 10:24

Банкірів змусять стежити за макропрогнозами

Пропонуємо до обговорення:
Це їм необхідно для імплементації нових міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ 9).

Дивися повний текст Банкірів змусять стежити за макропрогнозами.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 10:24

Это называется "снять с себя ответственность".
"Ой, зря мы его кормим..." (с)
serg_vronsky
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