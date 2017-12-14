Це їм необхідно для імплементації нових міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ 9).
Дивися повний текст Банкірів змусять стежити за макропрогнозами.
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Додано: Сер 28 лют, 2018 10:24
Банкірів змусять стежити за макропрогнозами
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Банкірів змусять стежити за макропрогнозами.
Додано: Сер 28 лют, 2018 10:24
Это называется "снять с себя ответственность".
"Ой, зря мы его кормим..." (с)
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