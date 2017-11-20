Американська компанія Stratolaunch Systems провела випробування прототипу літака Stratolaunch з повністю зібраним планером.
Дивися повний текст Випробувано літак з найдовшими крилами.
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Додано: Сер 28 лют, 2018 10:29
Випробувано літак з найдовшими крилами
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Дивися повний текст Випробувано літак з найдовшими крилами.
Додано: Сер 28 лют, 2018 10:29
Люди наукой, производством и прогрессом занимаются, у них, наверное, тоже воруют, но из прибыли, а не из убытков.
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