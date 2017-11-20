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Випробувано літак з
найдовшими крилами

Випробувано літак з найдовшими крилами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 10:29

Випробувано літак з найдовшими крилами

Пропонуємо до обговорення:
Американська компанія Stratolaunch Systems провела випробування прототипу літака Stratolaunch з повністю зібраним планером.

Дивися повний текст Випробувано літак з найдовшими крилами.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 10:29

Люди наукой, производством и прогрессом занимаются, у них, наверное, тоже воруют, но из прибыли, а не из убытков.
lomov1248
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