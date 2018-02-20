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Сім'я Путіна відмивала гроші через естонську філію...
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Додано: Сер 28 лют, 2018 11:28
Пропонуємо до обговорення:
Естонська філія Danske Bank, найбільшого банку Данії, закрила рахунки низки компаній в 2013 році, зрозумівши, що вони були використані членами сім'ї Володимира Путіна та російською спецслужбою ФСБ для відмивання величезної суми грошей.
Дивися повний текст Сім'я Путіна відмивала гроші через естонську філію найбільшого банку Данії - ЗМІ
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R2
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Додано: Сер 28 лют, 2018 11:28
Я всегда знал, что Путин женат на ФСБ!
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serg_vronsky
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Додано: Сер 28 лют, 2018 11:46
serg_vronsky написав:
Я всегда знал, что Путин женат на ФСБ!
На Раші, і тому тр..є її кожен день.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Сер 28 лют, 2018 11:50
С 2013 в себе это держали. Ох уж эти эстонцы.
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vitali_kalinin
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Додано: Сер 28 лют, 2018 12:01
Бред. Нах-на ему Эстония? Как в анекдоте ... дидит Баба Яга на пеньке и кричит .... "домогаются меня", а кощей и спрашивает - кто? А она ему ... уж и помечтать нельзя...
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сова
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Додано: Сер 28 лют, 2018 12:16
vitali_kalinin написав:
С 2013 в себе это держали. Ох уж эти эстонцы.
Дык... бздительно...
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serg_vronsky
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Додано: Сер 28 лют, 2018 12:56
Эстония, Латвия - те ещё "моечки".
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Omega
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Додано: Сер 28 лют, 2018 13:25
а тим часом на широких українських ланах.... Пусть россияне с эстонцами по этому вопросу парятся. Наши чиновники в вопросах отмыва те еще эксперты.
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Molchyn
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Додано: Сер 28 лют, 2018 13:37
Не ходи в одиночку домой! :D Очень похоже на агентов Путина, могли бы хоть на камеру снять, наверняка те же самые люди что покушались на Геращенко
Рад что не приходится общаться со скупыми на ум порохоботами вроде Sommer'а... и ущербом myshapiton
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vasiliybaybuz
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Додано: Сер 28 лют, 2018 14:35
Наличман намачаливали? )))
Под события в Украине? Если так, то спецслужбы их могли зашухерить и у эстонского банка "неожиданно" открылись глаза.
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myshapiton
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