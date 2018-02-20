RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Сім'я Путіна відмивала гроші
через естонську філію...

Сім'я Путіна відмивала гроші через естонську філію...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 11:28

Сім'я Путіна відмивала гроші через естонську філію...

Пропонуємо до обговорення:
Естонська філія Danske Bank, найбільшого банку Данії, закрила рахунки низки компаній в 2013 році, зрозумівши, що вони були використані членами сім'ї Володимира Путіна та російською спецслужбою ФСБ для відмивання величезної суми грошей.

Дивися повний текст Сім'я Путіна відмивала гроші через естонську філію найбільшого банку Данії - ЗМІ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80442
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 11:28

Я всегда знал, что Путин женат на ФСБ!
serg_vronsky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 197
З нами з: 26.06.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 11:46

Re: Сім'я Путіна відмивала гроші через естонську філію...

  serg_vronsky написав:Я всегда знал, что Путин женат на ФСБ!

На Раші, і тому тр..є її кожен день. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 5196
З нами з: 01.08.15
Подякував: 695 раз.
Подякували: 830 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 11:50

С 2013 в себе это держали. Ох уж эти эстонцы.
vitali_kalinin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 185
З нами з: 24.11.16
Подякував: 6 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 12:01

Бред. Нах-на ему Эстония? Как в анекдоте ... дидит Баба Яга на пеньке и кричит .... "домогаются меня", а кощей и спрашивает - кто? А она ему ... уж и помечтать нельзя...
сова
 
Повідомлень: 387
З нами з: 02.09.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 12:16

  vitali_kalinin написав:С 2013 в себе это держали. Ох уж эти эстонцы.

Дык... бздительно...
serg_vronsky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 197
З нами з: 26.06.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 12:56

Эстония, Латвия - те ещё "моечки".
Omega
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1330
З нами з: 18.07.07
Подякував: 3 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 13:25

а тим часом на широких українських ланах.... Пусть россияне с эстонцами по этому вопросу парятся. Наши чиновники в вопросах отмыва те еще эксперты. :D
Molchyn
 
Повідомлень: 109
З нами з: 01.02.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 13:37

Не ходи в одиночку домой! :D Очень похоже на агентов Путина, могли бы хоть на камеру снять, наверняка те же самые люди что покушались на Геращенко
Рад что не приходится общаться со скупыми на ум порохоботами вроде Sommer'а... и ущербом myshapiton
vasiliybaybuz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 342
З нами з: 17.06.14
Подякував: 19 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 14:35

Наличман намачаливали? )))
Под события в Украине? Если так, то спецслужбы их могли зашухерить и у эстонского банка "неожиданно" открылись глаза.
myshapiton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2257
З нами з: 30.11.15
Подякував: 1051 раз.
Подякували: 504 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: yarg, Дваждыдвашник і 25 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна через морози збільшила відбір газу зі сховищ
R2 » Пон 26 лют, 2018 12:49
1 25
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лют, 2018 12:49
serg_vronsky
ОСЦПВ тепер продають через інтернет
R2 » Суб 24 лют, 2018 09:02
1 61
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 лют, 2018 09:03
BBC
Через податкову реформу Америка стрімко нарощує розмір...
R2 » Вів 20 лют, 2018 14:44
2 92
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 лют, 2018 13:41
adikali
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (53885)
28.02.2018 15:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.